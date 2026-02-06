Toyota nombra un nuevo CEO: Kenta Kon

Publicado por Williams Perdomo 6 de febrero, 2026

Toyota nombró un nuevo CEO para "acelerar" la toma de decisiones, dijo el gigante automotriz japonés este viernes mientras aumentaba sus pronósticos de ganancias y ventas para el año fiscal actual a pesar del impacto de los aranceles estadounidenses.

El actual jefe de finanzas, Kenta Kon, reemplazará al director ejecutivo Koji Sato el 1 de abril después de tres años en el cargo, dijo la firma.

"Este cambio de roles tiene como objetivo acelerar la toma de decisiones de gestión en respuesta a los cambios en el entorno interno y externo", dijo Toyota.

La medida también ayudaría a "establecer una estructura que permitirá a Toyota llevar a cabo plenamente su misión de contribuir a la sociedad a través de la industria", añadió.

El anuncio se produjo en un momento en que la empresa espera obtener un beneficio neto de 3,57 billones de yenes (22.800 millones de dólares) para el año que termina en marzo, un 25,1% menos que el año anterior, pero superior a los 2,93 billones de yenes previstos anteriormente.

A pesar del "impacto negativo de los aranceles estadounidenses que surgieron recientemente este año fiscal, hemos reducido el alcance de la disminución de las ganancias implementando reducciones de costos y esfuerzos de marketing", dijo Toyota en un comunicado.

Las proyecciones de Toyota Se espera que las ventas aumenten un 4,1% interanual hasta los 50 billones de yenes, una ligera revisión al alza.



Se prevé que el beneficio operativo alcance los 3,8 billones de yenes, frente a la proyección anterior de 3,4 billones de yenes.



Sin embargo, Toyota dijo que en el trimestre septiembre-diciembre las ganancias netas y operativas cayeron a pesar de un aumento en las ventas, en gran parte debido a un "impacto arancelario" que aumentó los gastos.

Récord de ventas

La firma anunció el mes pasado que las ventas globales alcanzaron un nuevo récord en 2025, lo que le ayudará a conservar su título como principal fabricante de automóviles del mundo y ampliar la brecha con su rival alemán Volkswagen.

El aumento general se produjo a pesar de las ventas estancadas en China, un mercado crucial donde Toyota enfrenta una competencia cada vez más intensa por parte de los fabricantes de automóviles locales, incluido el campeón de autos eléctricos BYD.

Las ventas en Estados Unidos aumentaron un ocho por ciento a pesar del arancel del 25 por ciento a las exportaciones de automóviles japoneses impuesto por Washington entre abril y mediados de septiembre, que se suma a un peaje existente del 2,5%.