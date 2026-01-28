Tras tres bajas consecutivas, la FED decidió mantener las tasas de interés actuales
El organismo liderado por Jerome Powell votó para no modificar las tasas mientras la tensión con la Administración Trump sigue escalando.
La Reserva Federal (FED) decidió mantener las tasas de interés actuales. Tras tres bajas consecutivas, el organismo liderado por Jerome Powell votó para no modificar las tasas la tensión con la Administración Trump sigue escalando.
La decisión llega luego de tres recortes consecutivos de 0,25 puntos básicos, en septiembre, octubre y diciembre del 2025.
El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó 10 a 2 para mantener su rango de tasa de interés base sin cambios en 3,5% a 3,75%. Christopher Waller y Stephen Miran fueron los miembros de la Junta de Gobernadores de la FED que votaron a favor de otro recorte de 0,25 puntos porcentuales. En cuanto a los que votaron en contra, Miran fue nominado por Trump y confirmado por el Senado en septiembre. Por su parte, Waller está entre los finalistas para ser el nuevo presidente de la FED.
Momentos después del anuncio, Powell explicó sus motivos durante una conferencia de prensa en la que destacó el crecimiento económico y la baja tasa de desempleo.
"La política monetaria no sigue un curso preestablecido, y tomaremos nuestras decisiones reunión por reunión. La economía está creciendo a un ritmo sólido, la tasa de desempleo se ha mantenido estable en términos generales y la inflación sigue siendo algo elevada, por lo que nos fijaremos en nuestras variables objetivo y dejaremos que los datos nos guíen", señaló.
Política
La guerra Trump–Fed estalla: fiscales federales investigan a Jerome Powell por sobrecostos en obras millonarias
Emmanuel Alejandro Rondón
Sobre los datos inflacionarios, explicó que "las cifras elevadas reflejan en gran medida la inflación en el sector de bienes, que se ha visto impulsada por el efecto de los aranceles", remarcando también que el sector de servicios ha experimentado una desinflación.
La decisión de la FED llega durante un pico máximo de tensiones con la Administración Trump. Además de los recurrentes pedidos de renuncia del presidente a Powell, recientemente se anunció una investigación federal contra el presidente de la FED por supuestos sobrecostos millonarios en renovaciones de la sede central de organismo encargado de establecer la política monetaria.
El anuncio fue duramente criticado por muchos miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos.
¿Cómo se elige al presidente de la Reserva Federal?
El mandato como presidente de la Reserva Federal dura cuatro años y puede ser reelegido de forma indefinida. Por ejemplo, Alan Greenspan fue nominado por Ronald Reagan en 1987 y siguió en su cargo hasta el 2006, siendo reelegido durante los mandatos de George H.W. Bush, Bill Clinton y George W. Bush.
La Reserva Federal también está dirigida por una Junta de Gobernadores compuesta por siete miembros, todos nominados por el presidente y confirmados por el Senado. Cada gobernador tiene un mandato de 14 años, pensado para que venza uno cada dos años, lo que busca garantizar continuidad e independencia institucional.
El presidente de la FED ejerce simultáneamente como uno de esos gobernadores.