Tras tres bajas consecutivas, la FED decidió mantener las tasas de interés actuales

Publicado por Joaquín Núñez 28 de enero, 2026

La Reserva Federal (FED) decidió mantener las tasas de interés actuales. Tras tres bajas consecutivas, el organismo liderado por Jerome Powell votó para no modificar las tasas la tensión con la Administración Trump sigue escalando.

La decisión llega luego de tres recortes consecutivos de 0,25 puntos básicos, en septiembre, octubre y diciembre del 2025.

El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC) votó 10 a 2 para mantener su rango de tasa de interés base sin cambios en 3,5% a 3,75%. Christopher Waller y Stephen Miran fueron los miembros de la Junta de Gobernadores de la FED que votaron a favor de otro recorte de 0,25 puntos porcentuales. En cuanto a los que votaron en contra, Miran fue nominado por Trump y confirmado por el Senado en septiembre. Por su parte, Waller está entre los finalistas para ser el nuevo presidente de la FED.

Momentos después del anuncio, Powell explicó sus motivos durante una conferencia de prensa en la que destacó el crecimiento económico y la baja tasa de desempleo.

"La política monetaria no sigue un curso preestablecido, y tomaremos nuestras decisiones reunión por reunión. La economía está creciendo a un ritmo sólido, la tasa de desempleo se ha mantenido estable en términos generales y la inflación sigue siendo algo elevada, por lo que nos fijaremos en nuestras variables objetivo y dejaremos que los datos nos guíen", señaló.

Sobre los datos inflacionarios, explicó que "las cifras elevadas reflejan en gran medida la inflación en el sector de bienes, que se ha visto impulsada por el efecto de los aranceles", remarcando también que el sector de servicios ha experimentado una desinflación.

La decisión de la FED llega durante un pico máximo de tensiones con la Administración Trump. Además de los recurrentes pedidos de renuncia del presidente a Powell, recientemente se anunció una investigación federal contra el presidente de la FED por supuestos sobrecostos millonarios en renovaciones de la sede central de organismo encargado de establecer la política monetaria.

El anuncio fue duramente criticado por muchos miembros del Congreso, tanto demócratas como republicanos.