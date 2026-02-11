Mark Zuckerberg compra una mansión en Florida mientras California evalúa un impuesto del 5% a los multimillonarios

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 10 de febrero, 2026

El CEO de Meta, Mark Zuckerberg, está avanzando junto con su esposa, Priscilla Chan, con la compra de una mansión frente al mar en el exclusivo enclave de Indian Creek, en el sur de Florida, en una operación que coincide con el debate en California sobre la posible implementación de un impuesto del 5% al patrimonio de los multimillonarios, una categoría donde Zuckerberg sin dudas entraría.

De acuerdo con el Wall Street Journal, Zuckerberg y Chan están negociando y finiquitando el acuerdo para la adquisición de una propiedad recién construida en una isla conocida por albergar a algunas de las mayores fortunas de EEUU. Aunque la transacción no ha sido confirmada oficialmente como cerrada, vecinos citados por el diario sostienen que el empresario planea mudarse en abril, lo que abre el camino para una mudanza completa en lugar de una casa vacacional.

De concretarse el cambio de residencia, Zuckerberg se uniría a una lista de grandes fortunas que abandonaron el Golden State para llegar a la Florida.

La vivienda —ubicada en uno de los mercados inmobiliarios más caros del Sunshine State— estaría valorada entre 150 y 200 millones de dólares, según estimaciones basadas en ventas comparables. El vendedor sería una sociedad vinculada a Peter Cancro, fundador de la cadena Jersey Mike’s, quien en 2024 vendió una participación mayoritaria de la compañía a Blackstone por unos $8.000 millones, deuda incluida.

El movimiento se produce mientras en California gana visibilidad una propuesta respaldada por el sindicato Service Employees International Union–United Healthcare Workers West, que busca aplicar un impuesto único del 5% sobre el patrimonio neto de residentes con activos superiores a los 1.000 millones de dólares. Si bien la iniciativa aún necesita reunir unas 875.000 firmas para llegar a la boleta electoral, el solo debate de la propuesta ya genera inquietud en ciertos círculos empresariales.

En ese contexto, agentes inmobiliarios del sur de Florida describen un creciente interés de compradores provenientes de la Costa Oeste del país. “Esta es una señal contundente de que el sur de Florida es ahora un mercado principal. Cuando alguien del nivel de Zuckerberg compra aquí, cambia la psicología de los compradores de la noche a la mañana”, dijo a Fox News el ejecutivo inmobiliario Troy Ippolito.

Si Zuckerberg finalmente se muda a esta mansión, el dueño de Meta iría a un vecindario donde ya poseen propiedades figuras como Jeff Bezos, Tom Brady, Carl Icahn e Ivanka Trump, entre otras figuras de alto perfil. Indian Creek —una isla con acceso restringido y apenas unas decenas de residencias— se ha consolidado como un destino atractivo para compradores que priorizan privacidad, seguridad y cercanía a Florida.

Consultada por Fox News tras la publicación del informe del Journal, Meta evitó pronunciarse: “No tenemos comentarios sobre el reportaje del WSJ publicado ayer”.