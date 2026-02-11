Los cálculos detrás de la reunión de emergencia de Netanyahu con Trump

Publicado por Alex Traiman 11 de febrero, 2026

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, se dirige a la Casa Blanca para su séptima reunión en Estados Unidos con el presidente estadounidense Donald Trump, apenas seis semanas después de su reunión anterior en el complejo Mar-a-Lago de Trump en Palm Beach, Florida. Cada reunión ha tenido un significado único en la guerra regional de más de dos años de Israel contra Irán y su red de proxies terroristas.

Los antecedentes



Las reuniones anteriores resultaron clave para ayudar a Israel a conseguir el armamento y el respaldo diplomático necesarios para mantener más de dos años de complejos combates contra Hamás en Gaza, Hezbolá en Líbano y los Houthis en Yemen. También incluyó una importante campaña para desmilitarizar Siria y proteger a los grupos minoritarios tras la caída de su presidente dictatorial de larga data, Bashar Assad.

Igualmente crucial, la administración Trump revirtió las políticas poco útiles de la administración Biden, que continuamente ejercía presión diplomática sobre el Estado judío. Trump se puso firmemente del lado de Israel y, lo que es más importante, aplicó la influencia diplomática necesaria sobre socios regionales y partidarios del terrorismo a menudo denostados, entre ellos Egipto, Qatar y Turquía, para obligar a Hamás a liberar a los 20 rehenes israelíes restantes, tanto vivos como muertos.

La guerra de 12 días



Trabajando en sincronía con la administración Trump, Israel y sus fuerzas militares han logrado lo extraordinario, culminando con la casi impecable guerra de 12 días (término acuñado por Trump) a mediados de junio del año pasado para desmantelar las defensas aéreas de Irán y decapitar su programa nuclear. Aunque la ofensiva se desarrolló con un éxito sin precedentes, Irán disparó cientos de misiles balísticos contra Israel. Sofisticados sistemas de defensa antimisiles, como Arrow, David's Sling y Iron Dome, interceptaron la inmensa mayoría de los misiles disparados, pero docenas de ellos hicieron impacto directo. Milagrosamente, sólo 29 personas murieron en todos los ataques, y ninguna instalación militar importante quedó incapacitada.

Estados Unidos asestó el último golpe definitivo de la guerra con la "Operación Martillo de Medianoche", enviando 12 bombarderos Stealth B-2 para lanzar penetradores de munición masiva GBU-57 (también conocidos como "rompebúnkeres") para destruir el reactor nuclear subterráneo de Fordow.

Los golpes y la vergüenza de Israel a Teherán han debilitado considerablemente al régimen gobernante, y la economía del país está en caída libre. Su moneda, el rial, ha perdido más de la mitad de su valor en seis meses. A finales de enero, cayó a 1,5 millones de riales por 1 dólar y ahora se sitúa en un valor igualmente preocupante de 1,3 millones de riales. El país sufre una grave escasez de agua y continuos cortes de electricidad, lo que agrava el estrés de sus ciudadanos.

Una nueva revolución



La actual estrategia de Irán de atacar a Israel y desestabilizar todo Oriente Próximo a través de representantes del terrorismo ha fracasado oficialmente. Los éxitos de Israel y Estados Unidos en debilitar a Irán y reducir su red terrorista regional amenazan ahora con poner de rodillas al régimen de su Líder Supremo, el ayatolá Alí Jamenei.

Como resultado directo de las victorias de Israel y los fracasos de Irán, el pueblo iraní ha salido en masa a las calles para rebelarse. Millones han protestado contra una República Islámica que les ha traído represión, aislamiento, vergüenza y pobreza. Los iraníes buscan un retorno a la senda de la modernidad, la libertad y la prosperidad, similar al periodo atribuido anteriormente al liderazgo del sha Reza Pahlavi antes de la Revolución Islámica de 1979 que dio paso al ayatolá Ruhollah Jomeini.

Tras su muerte, Jomeini fue sucedido por Jamenei. Los nombres son similares, al igual que sus políticas.

En diciembre de 2024, Assad huyó de Siria a Moscú, incapaz de impedir que las fuerzas del ahora autoproclamado presidente Ahmed al-Sharaa (su nombre de guerra, Abu Mohammad al-Jolani) se hicieran con el control del país.

Masacre en las calles



Buscando evitar un destino similar al de Assad, Jamenei, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) y los servicios de seguridad Basij han estado matando a tiros a manifestantes por todo el país en un brutal intento de aferrarse al poder.

La mayoría de las estimaciones sugieren que decenas de miles de ciudadanos iraníes han sido asesinados, y algunos afirman que hasta 100.000 o más han sido abatidos y ejecutados desde que las protestas comenzaron con toda su fuerza en enero. De ser ciertas, esas cifras superan a las víctimas mortales en Gaza que, según Hamás, murieron en dos años de guerra con Israel, que se detuvo en octubre tras la instauración de un alto el fuego.

Trump ha vigilado con lupa la situación en Irán y ha advertido al régimen de que no abra fuego contra los manifestantes.Pero eso es lo que ha ocurrido. Ha afirmado que Estados Unidos está "preparado y cargado", esencialmente listo para respaldar con la fuerza militar a los iraníes que han tomado las calles.

La ayuda está en camino"



Trump ha calificado de "línea roja" el asesinato de un gran número de manifestantes y ha prometido a los iraníes que "la ayuda está en camino." Aun así, las advertencias y amenazas han sido en gran medida desoídas por el CGRI. Y hasta ahora, la ayuda no ha llegado.

Aunque Trump aún no ha ordenado un ataque militar, se muestra receloso de faltar a su palabra. En 2013, el entonces presidente Barack Obama afirmó que el uso de armas químicas por parte de Siria contra su población representaba una línea roja. Sin embargo, cuando se reveló que efectivamente se habían utilizado armas químicas como parte de un ataque a gran escala con sarín en Ghouta en agosto de ese año, Obama no actuó. Al faltar a su palabra, envió un mensaje resonante de que Estados Unidos y su presidente eran un tigre de papel, desencadenando un efecto dominó de actividad maligna en todo Oriente Medio.

Misiles balísticos y enriquecimiento nuclear



Además de asesinar a manifestantes, se calcula que Irán está intentando aumentar rápidamente su arsenal de misiles balísticos de medio y largo alcance y, lo que es más importante, de lanzamisiles. Los lanzadores representan un cuello de botella, ya que muchos fueron destruidos por Israel durante la guerra de los 12 días.

También existe la creencia de que Irán puede estar continuando con su empeño -aunque muy maltrecho- de desarrollar armas nucleares. Aunque las instalaciones conocidas fueron, en general, destruidas, los informes sugieren que puede haber instalaciones secretas adicionales y que el enriquecimiento del uranio restante puede estar continuando en los restos de las instalaciones bombardeadas.

Armada masiva

Trump dijo que ordenó una "armada masiva", incluyendo portaaviones, destructores navales y miembros de la Fuerza Aérea de Estados Unidos a la región en una postura rara vez vista, particularmente en tiempos de paz.

A cambio, Irán ha adoptado un tono público agresivo hacia Washington y Jerusalén, en lugar de un tono de apaciguamiento. Irán amenaza con devolver el golpe si es atacado. Aunque hacer sonar los tambores de guerra puede ser un intento cultural de dar una señal de fuerza a su público privado de derechos, es poco probable que la postura agresiva de Irán le siente bien a Trump.

Simultáneamente, Trump ha iniciado lo que podría ser una ronda final de negociaciones con el régimen sobre el programa nuclear iraní. Aunque ha afirmado que las negociaciones han ido bien hasta ahora y pueden celebrarse rondas adicionales en breve, sigue habiendo desacuerdos clave.

La relación Trump-Netanyahu



Los expertos de los medios de comunicación afirman ahora que Netanyahu está corriendo frenéticamente a la capital estadounidense para tratar de convencer al presidente de que no entre en un acuerdo negociado.Estos mismos expertos sugieren, como lo han hecho antes de cada reunión, que se está abriendo una brecha importante entre los dos líderes. En parte, por supuesto, se trata simplemente de ilusiones.

Muchos miembros de la derecha estadounidense han instado al presidente a que deje de apoyar a Israel como parte de lo que consideran una estrategia de "Estados Unidos primero". Otros de la izquierda estadounidense han casado extrañamente sus filosofías progresistas y anticapitalistas con las de los islamistas radicales que pretenden destruir el Estado judío.

En Israel, la izquierda no quiere otra cosa que ver a Netanyahu fuera de la presidencia, y por ello, está intentando eliminar uno de sus mayores activos: su sólida y productiva relación con Trump. Pretenden, por tanto, promover una ruptura, aun a costa del gran riesgo de perjudicar la posición estratégica de Israel.

Pero una y otra vez, las reuniones entre los dos líderes conservadores resultan productivas y tan sólidas como siempre.

Trump se retiró del JCPOA



En Estados Unidos e Israel, muchos de los que afirman que Netanyahu está corriendo a Washington para evitar un nuevo acuerdo nuclear con Irán son los mismos expertos que criticaron duramente al primer ministro israelí por enfrentarse a Obama por suscribir el original en 2015,el Plan Integral de Acción Conjunta, o JCPOA.

Los expertos ignoran convenientemente que Trump es quien salió al paso para retirarse de ese acuerdo en mayo de 2018. El presidente ha señalado anteriormente que "Irán nunca ha ganado una guerra, pero nunca ha perdido una negociación." Siendo él mismo un maestro negociador, es poco probable que Trump ceda a las demandas de Irán, en particular a aquellas que perjudican la seguridad a largo plazo de Israel, un aliado clave de Estados Unidos.

Trump ha afirmado una y otra vez que Irán no puede poseer un arma nuclear. Volvió a decirlo en Mar-a-Lago en diciembre, mientras recibía a Netanyahu, que apoyaría un ataque israelísi se pudiera demostrar que Irán seguía desarrollando misiles balísticos.

De las dos partes en la mesa de negociaciones, Trump entra en la posición infinitamente más fuerte, con una parte importante del ejército estadounidense apuntando directamente a Irán. Por el contrario, la República Islámica ha sido muy maltratada por Israel, tiene cero defensas aéreas y apenas se aferra al poder frente a las manifestaciones internas contra los mulás en el poder.

Netanyahu no viene a protestar



Y lo que es más importante, si Trump hubiera determinado que lo mejor para Estados Unidos es firmar un nuevo acuerdo nuclear con Irán, ¿por qué aceptaría hablar ahora con Netanyahu en Washington, apenas seis semanas después de su anterior reunión?.

Conoce a Netanyahu tan bien como cualquier líder y respeta su intelecto estratégicoAdemás, ya conoce las posiciones de Netanyahu sobre cualquier negociación de este tipo, puesto que ya se han comunicado en detalle. Las exigencias del primer ministro son directas: nada de misiles nucleares, nada de enriquecimiento, nada de misiles balísticos y nada de financiación del terrorismo.

El Secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, se ha hecho eco de las preocupaciones de Netanyahu. Indicó esta semana que, además del programa nuclear, Irán también debe sentarse a la mesa para negociar sobre misiles balísticos, la financiación de apoderados regionales del terrorismo y la protección de manifestantes civiles.

Así las cosas, Trump no necesitaría que Netanyahu acudiera en persona a reafirmar estas posiciones y no le querría en la Casa Blanca intentando sabotear las negociaciones.

'No hay prisa por atacar'



Muchos de los mismos críticos que ahora afirman que Netanyahu está corriendo a Washington para oponerse a las negociaciones son los que criticaron a Trump por no actuar de acuerdo con su palabra de hace semanas de respaldar a los manifestantes iraníes. Sin embargo, no tienen en cuenta todas las consideraciones que deben procesarse antes de cualquier posible intervención militar.

Esta semana, Trump declaró que "no tiene prisa" por atacar a Irán. Señaló cuánto tiempo se invirtió en la "Operación Resolución Absoluta" de Estados Unidos para destituir a Nicolás Maduro el 3 de enero como presidente de Venezuela. Estados Unidos había establecido un complejo presidencial modelo en Kentucky y practicó durante seis meses antes de declarar que la operación estaba lista. Incluso entonces, Trump esperó semanas para que se dieran las condiciones meteorológicas adecuadas necesarias para apoyar un ataque exitoso.

Del mismo modo, la Fuerza Aérea de EE.UU. entrenó durante años para operar para atacar Fordow, utilizando armas diseñadas específicamente para ese objetivo. Incluso entonces, Estados Unidos esperó hasta que Israel neutralizó con éxito los sistemas de defensa antiaérea de fabricación rusa de Irán y despejó los cielos antes de ordenar el ataque.

Planificación para contingencias



Dicho esto, Trump no se precipitará en una campaña militar antes de que todos los detalles y condiciones estén debidamente alineados. Querrá estar seguro de que la inteligencia y los objetivos se han reunido y son precisos. Querrá que cualquier ataque sea decisivo, definitivo y tan minimalista como sea necesario para decapitar al régimen islámico.

Deben elaborarse planes para cualquier contingencia, incluidas las posibles represalias iraníes. Teherán podría apuntar a Israel con cientos, si no miles, de misiles balísticos. Hay que contar con planes para interceptar tantos como sea posible. Irán podría atacar la base aérea estadounidense de Al Udeid, en Qatar, como hizo tras la "Operación Martillo de Medianoche". O podría apuntar a Arabia Saudí. Jamenei podría incluso ser persuadido para disparar misiles balísticos intercontinentales contra Europa o Estados Unidos.

Y, por supuesto, existe la remota posibilidad, por improbable e impensable que sea, de que Irán tenga en su poder al menos un arma nuclear, ya sea de producción propia o adquirida a Pakistán, Corea del Norte o la antigua Unión Soviética.

Basándose en la teología del régimen gobernante, Washington y Jerusalén deben estar preparados para cualquier escenario. Hay que valorar que Irán utilizaría cualquier arma de la que dispusiera, especialmente si el régimen se siente en sus últimos momentos. Como me dijo hace años en una entrevista el historiador británico-estadounidense Bernard Lewis, uno de los mayores eruditos islámicos de Occidente, "para Irán, la destrucción mutua asegurada no es un elemento disuasorio, es un aliciente".

El día después de la República Islámica



Igualmente importante, Trump querrá estar seguro de que existe un plan de gobierno de transición tras cualquier ataque dirigido contra Jamenei. Es poco probable que Trump ordene una intervención militar sin tener la seguridad de que existe un sucesor y de que miembros clave del IRGC y del Basij se volverán y se alinearán con un liderazgo prooccidental.

En la actualidad, una figura que podría conseguir unificar a la nación iraní es el hijo del antiguo sha, el príncipe heredero Reza Pahlavi. Hace varias semanas, no estaba claro si la administración Trump lanzaría su apoyo detrás de Pahlavi y cómo podría ser un plan de transición. Quizá ahora reconozca que Pahlavi es la mejor apuesta en estos momentos para acercarse a una transición hacia un Irán pacífico y democrático.

Los verdaderos objetivos de las negociaciones



Los expertos están en lo cierto al afirmar que Netanyahu corre hacia Washington, pero no para evitar las negociaciones. Lo más probable es que el resultado de las negociaciones esté prácticamente predeterminado.

Trump preferiría evitar un conflicto militar mediante negociaciones, pero sólo bajo sus condiciones. Aparte de las resoluciones sobre el programa nuclear, además de los misiles balísticos, la financiación del terrorismo y la masacre de manifestantes, también es probable que exija que Jamenei y posiblemente otras figuras clave tomen una rampa de salida hacia el exilio. Una rampa de salida similar se le ofreció a Maduro en las semanas previas a la operación para arrestarlo.

Las negociaciones pueden servir para múltiples propósitos. En primer lugar, ganan tiempo mientras Estados Unidos e Israel ponen en marcha planes de guerra, contingencias y políticas de transición. En segundo lugar, las rondas de negociaciones fallidas pueden contribuir en gran medida a convencer a la comunidad internacional, así como a un público estadounidense escéptico, de que una intervención militar es la opción que queda.

En tercer lugar, pueden ayudar a recabar información. Si los iraníes de alto nivel creían que un ataque era inminente y pasaron a la clandestinidad, el anuncio de una nueva ronda de negociaciones podría inducirles a una falsa sensación de seguridad temporal. Eso podría poner al descubierto sus escondites.

Se ha estimado que la inteligencia israelí sobre objetivos militares y políticos iraníes críticos es incluso más fuerte hoy que durante la guerra de una semana del verano pasado. Netanyahu puede venir a Washington a presentar nueva inteligencia crítica que ayudaría significativamente a cualquier campaña militar.

¿Una campaña conjunta estadounidense-israelí?

En este punto, una campaña militar puede ser el escenario más probable.Y también es una fuerte perspectiva que cualquier campaña militar sería un esfuerzo combinado estadounidense-israelí.

Durante su primer gobierno, se informó que Trump estaba molesto porque Netanyahu optó por no participar en la operación de enero de 2020 para asesinar al general iraní Qassem Soleimani. En ese momento, Israel postuló que Estados Unidos tenía toda la capacidad para completar la misión y también creía que si Israel participaba, corría el riesgo de invitar a represalias directas.

Por el contrario, Trump se mostró extremadamente satisfecho de ayudar a Israel en los últimos días de guerra el pasado junio, después de que Israel ya hubiera logrado completar elementos arriesgados de la operación.

Se ha informado de que Netanyahu va a reunirse con Trump y su equipo esta semana junto con el jefe entrante de la Fuerza Aérea israelí, Omer Tishler.

Amenaza de represalias iraníes



Israel ya debe valorar que será objetivo de represalias, actúe o no Estados Unidos en solitario. Los iraníes revelaron esta semana una valla publicitaria en la llamada "Plaza de Palestina" de Teherán que muestra un mapa del área metropolitana de Tel Aviv con objetivos potenciales para misiles balísticos.

Jerusalén también estima que Hezbolá podría disparar entre cientos y miles de los cohetes y misiles de medio y largo alcance que le quedan. Si es así, no tendrá más remedio que responder con una amplia campaña aérea -y posiblemente, tropas sobre el terreno- en el Líbano. Los houthis de Yemen también podrían unirse disparando misiles balísticos y aviones no tripulados hacia el Estado judío, misiles que han alcanzado y aterrizado en Israel.

Los ciudadanos israelíes son muy conscientes de que podrían ser blanco de ataques, aunque reconocen que se trata de una guerra que debe terminar, de una vez por todas. Una campaña militar será el asalto final contra los actuales gobernantes de Irán.

Transformar Oriente Medio



Para Israel, decapitar a la República Islámica -la cabeza terrorista del pulpo regional- representa la "victoria total" y transformaría Oriente Medio, como ha dicho a menudo Netanyahu.

Trump desea igualmente alterar la región como parte de una visión económica para establecer el Corredor Económico India-Oriente Medio-Europa (IMEC) como alternativa a la Iniciativa Belt and Road de China. El IMEC iría desde la India, pasando por Arabia Saudí, Jordania e Israel, hasta Europa. Para que el IMEC se haga realidad, la región debe estar libre de terrorismo y piratería.

Además, para contrarrestar a China, Trump busca igualmente una fuente garantizada de petróleo y gas en Irán. Como hizo en Venezuela, Trump preferiría desviar los recursos iraníes (a valor de mercado) hacia Occidente.

Reunión de emergencia



Netanyahu había planeado originalmente dirigirse a Washington a finales de este mes para asistir a un acto del AIPAC en el Congreso. Luego se anunció que viajaría a Washington dentro de una semana para asistir a una reunión de la nueva Junta de Paz relativa a Gaza. Sin embargo, hace apenas 48 horas se anunció que Netanyahu viajaría a Washington esta semana.

De estos cambios en el calendario puede deducirse que el contenido de esta reunión de emergencia debe tratarse y debatirse en persona y no por medios electrónicos, y que debe abordarse de inmediato.

Bien podría ser que Trump haya determinado que el aparato militar está firmemente en su lugar y que retrasar más tendría rendimientos decrecientes.Como tal, las negociaciones pueden ser más que un ejercicio. Pueden ser una cortina de humo eficaz, proporcionando cobertura mientras Israel y Estados Unidos vuelven a unir fuerzas hacia la guerra, y esta vez, el cambio de régimen.

Alex Traiman es director general y jefe de la oficina de Jerusalén de Jewish News Syndicate.



© JNS