Salud mental, niños y redes sociales: guía para prevenir la adicción en casa mientras avanza el juicio contra Instagram y YouTube

Publicado por Williams Perdomo 11 de febrero, 2026

A medida que los jóvenes pasan cada vez más tiempo en internet para socializar, aprender y entretenerse, resulta necesario que los padres los acompañen en este proceso. Establecer límites saludables fomenta la salud mental en adolescentes, la concentración y el desarrollo de hábitos digitales responsables.

Actualmente, las plataformas digitales atraviesan un momento crucial. Esta semana comenzó un juicio histórico que lleva ante una corte a los dueños de Instagram (Meta) y YouTube (Google), acusados de haber diseñado deliberadamente sus algoritmos para generar adicción en menores de edad.

¿Cómo proteger a su adolescente de la adicción a las redes sociales?



El hospital Mayo Clinic, uno de los más importantes del país, explicó que se pueden tomar algunas medidas para limitar los posibles efectos negativos del uso de las redes sociales.

Establecer reglas y límites claros ayuda a evitar que la vida digital interfiera en actividades esenciales como el sueño, las comidas o el rendimiento académico. Algunas recomendaciones clave incluyen:

Zonas libres de tecnología: Prohibir el uso de dispositivos durante las comidas familiares.

Higiene del sueño: Restringir el acceso a pantallas al menos una hora antes de acostarse.

Prioridades claras: Establecer la regla de no usar redes sociales hasta haber terminado las tareas escolares.

Gestión del tiempo: Definir un límite de tiempo diario para el uso de aplicaciones.

Privacidad y supervisión: herramientas contra el ciberacoso



El hospital también recomienda encarecidamente activar la configuración de privacidad en cada plataforma. Esto evita que los menores compartan involuntariamente información personal sensible.

Por su parte, la Asociación Americana de Psicología y expertos de Mayo Clinic sugieren una supervisión adaptada a la edad:

Monitoreo activo: Seguir o ser "amigo" de su hijo en sus perfiles sociales para observar sus interacciones. Transición a la autonomía: A medida que el adolescente madura, se puede reducir el nivel de control, fomentando la confianza mutua. Educación sobre conducta digital: Explicar que es perjudicial chismear, difundir rumores o participar en el acoso cibernético (cyberbullying). Aviso de seguridad: Recuerde a sus hijos no compartir jamás direcciones, números de teléfono, contraseñas o datos bancarios con desconocidos en internet.