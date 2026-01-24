La ADL alerta sobre el esfuerzo de Mamdani para revertir medio siglo de inversiones de NYC en Israel Bonds

Publicado por Debra Nussbaum Cohen 24 de enero, 2026

Una disputa sobre si la ciudad de Nueva York debe invertir en Israel ha puesto en evidencia un conflicto entre dos de sus funcionarios electos más poderosos: el alcalde y el contralor, responsable de gestionar $294.600 millones en fondos de pensiones para unos 750.000 maestros, bomberos y policías.

Durante los últimos cinco decenios, los contralores de la Gran Manzana han invertido en Israel Bonds, emitidos por el Gobierno israelí a través de la Development Corporation for Israel. Mark Levine, el nuevo contralor de la ciudad, afirmó durante su campaña de 2025 que restauraría la inversión municipal en estos bonos, la cual se había interrumpido bajo su predecesor.

En una rueda de prensa el miércoles, el alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, dijo a un periodista: “He dejado clara mi postura, que es que no creo que debamos comprar bonos de Israel”.

“No compramos bonos de la deuda de ningún otro país soberano, y el contralor también ha dejado clara su postura”, dijo Mamdani. “Yo mantengo la mía.”

El alcalde ha sido durante mucho tiempo un defensor del movimiento de boicot contra Israel. El excontralor de la ciudad, Brad Lander —judío, progresista y aliado clave de Mamdani durante la campaña de este último— se presenta ahora como candidato al Congreso por el décimo distrito de la ciudad, donde compite con el representante Dan Goldman (D‑N.Y.), conocido por su postura pro-Israel.

Durante la campaña de Mamdani, Lander actuó como un puente fundamental entre las comunidades musulmana —incluido el activista antiisraelí de larga trayectoria— y las comunidades judías progresistas, muchas de las cuales apoyaron a Mamdani en las elecciones de 2025.

Cuando Lander asumió el cargo de contralor de la ciudad de Nueva York en 2022, la ciudad tenía casi $40 millones invertidos en Israel Bonds. Para cuando dejó el puesto, los bonos habían vencido y la ciudad no reinvirtió los ingresos en Israel.

La campaña de Goldman señaló en una reciente “verificación de hechos” sobre Lander que este, como contralor, dijo que la ciudad había aumentado las inversiones de los fondos de pensiones en Palantir —que tiene contratos con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de EEUU — y en la empresa israelí de armamento Elbit, ya que “nadie querría una situación en la que lo que yo estuviera haciendo fuera usar mi propia política personal para decidir en qué empresas íbamos o no a invertir; eso sería una violación del deber fiduciario y una mala manera de construir una cartera”.

“Brad Lander justifica sus inversiones en contratistas de ICE y fabricantes de armas israelíes citando su deber fiduciario como contralor, que le exige mantener su política personal fuera de las decisiones financieras”, afirmó la campaña de Goldman el 14 de enero. “Pero cuando se postula para un cargo público, presume su decisión de desinvertir en bonos de Israel y en combustibles fósiles, como ha hecho repetidamente. ¿En qué quedamos?”.

Lo que está en juego en la ciudad de Nueva York es una fracción mínima de los fondos de pensiones administrados por el contralor, quizá tan importante en lo simbólico como en lo financiero.

En el año fiscal 2025, el contralor de la ciudad de Nueva York administraba $294.600 millones en activos, correspondientes a los fondos de pensiones de los maestros, bomberos y policías de la ciudad.

“El hecho de que la primera postura relacionada con pensiones impulsada por el alcalde Zohran Mamdani deshaga más de 50 años de inversiones en Israel Bonds —mientras que inversiones similares siguen siendo comunes entre los sistemas públicos de pensiones en todo Estados Unidos— no puede ignorarse”, dijo Jonathan Greenblatt, director ejecutivo y director nacional de la Liga Antidifamación (ADL), a JNS.

Según Greenblatt, la decisión de invertir o no en Israel Bonds envía un mensaje importante.

“La evolución de las políticas es legítima. El excepcionalismo político dirigido únicamente contra el Estado judío no lo es”, dijo a JNS. “Esperamos que esta decisión no marque un giro hacia políticas de inversión alineadas con el BDS y de carácter discriminatorio, que generen un ambiente tóxico para todos los judíos neoyorquinos”.

Levine, el actual contralor, se ha centrado en el beneficio pragmático de invertir en Israel Bonds. “Los bonos de Israel han tenido un desempeño muy bueno y siguen teniendo calificación de grado de inversión”, dijo al Financial Times, por lo que su “responsabilidad fiduciaria es tomar decisiones de inversión basadas en ese historial de rendimiento”. (JNS solicitó comentarios a Levine.)

Según el periódico, los bonos israelíes a 10 años denominados en dólares, que conllevan un mayor riesgo, rinden alrededor del 5,2%, en comparación con aproximadamente el 4,2% de los bonos del Tesoro de EEUU.

“Durante casi cinco décadas, salvo en los últimos cuatro años, la ciudad de Nueva York ha invertido de manera constante en bonos de Israel como una inversión sólida y estable, y una decisión financiera inteligente”, dijo Dani Naveh, presidente y director ejecutivo de Israel Bonds, a JNS.

“En los últimos dos años, hemos visto un aumento significativo de más de $1.000 millones en inversiones en Bonos de Israel por parte de gobiernos locales y municipios de todo el país, lo que refleja un fuerte apoyo bipartidista y una amplia confianza en esta opción sólida”, dijo Naveh. “Esperamos con interés la reanudación de estas inversiones por parte de la ciudad de Nueva York.”

En 2025, Israel Bonds vendió más de $2.000 millones a nivel mundial, según indicó.

