Cinco temas que debe saber antes de la temporada de impuestos

Publicado por Miguel Burgos 28 de enero, 2026

Cada año, la temporada de impuestos trae preguntas, dudas y oportunidades para millones de familias hispanas en Estados Unidos. Ya sea trabajando como empleado, teniendo un negocio propio o combinando varios ingresos, prepararse con anticipación puede marcar la diferencia entre un proceso tributario sencillo y uno estresante.

A continuación, comparto cinco puntos clave que recomiendo tener en cuenta antes de presentar la declaración de impuestos este año:

1-Reúna sus documentos con tiempo para evitar errores y retrasos

Uno de los pasos más importantes es reunir todos los documentos antes de comenzar. Esto incluye formularios como el W-2 (si es empleado), el 1099 (si es contratista, freelancer o tiene ingresos como intereses bancarios), y otros comprobantes de adicionales por pagos de hipoteca, gastos educativos y donaciones.

En la comunidad hispana, muchas personas combinan múltiples fuentes de ingresos —por ejemplo, un empleo principal y trabajos independientes—, por lo que es fundamental asegurarse de reportar todo correctamente. Tener los documentos listos le ayudará a evitar errores que puedan retrasar el reembolso o generar notificaciones del IRS.

2-No deje dinero sobre la mesa: aproveche créditos y deducciones

Cada año, miles de contribuyentes pierden dinero por no reclamar créditos y deducciones a los que tienen derecho. Algunos de los más relevantes para familias hispanas incluyen:

Crédito Tributario por Hijos (Child Tax Credit)

Crédito por Ingreso del Trabajo (Earned Income Tax Credit)

Créditos por gastos educativos

Créditos por cuidado de dependientes

Si es trabajador independiente, también podría deducir gastos relacionados con su negocio, como parte del uso del hogar, teléfono, internet o transporte, siempre que cumplan con los requisitos.

Con las herramientas adecuadas -o con la ayuda de un experto- puede identificar oportunidades para reducir su carga tributaria o aumentar su reembolso.

3-Si trabaja por su cuenta, planifique para impuestos adicionales

Cada vez más hispanos generan ingresos como contratistas, creadores de contenido, repartidores o dueños de pequeños negocios. Si recibe formularios 1099, es importante recordar que no se le retuvieron impuestos automáticamente, lo que significa que podría deber impuestos federales, estatales y el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia.

La buena noticia es que, como mencionamos anteriormente, también puede aprovechar deducciones específicas para trabajadores independientes, como gastos operacionales, herramientas de trabajo y parte de sus servicios básicos si trabaja desde casa. Estas deducciones ayudarán a reducir sus impuestos, incluyendo el impuesto sobre el trabajo por cuenta propia.

La clave es la organización y la planificación: guardar recibos, llevar registros claros y revisar sus gastos durante todo el año.

4-Presentar electrónicamente y usar depósito directo acelera su reembolso

Si espera recibir un reembolso, la forma más rápida y segura de obtenerlo es presentar la declaración electrónicamente (e-file) y elegir el depósito directo.

En la mayoría de los casos, quienes se presentan electrónicamente reciben su reembolso en menos de 21 días. Además, se reduce el riesgo de errores manuales y se puede monitorear el estado del reembolso de impuestos de forma más sencilla.

Para muchas familias hispanas, el reembolso representa un ingreso importante para pagar deudas, ahorrar o cubrir gastos esenciales, por lo que acelerar el proceso puede ser una gran ventaja.

5-Si debe impuestos, existen opciones. No entre en pánico

Aproximadamente una de cada cuatro personas termina debiendo impuestos al presentar su declaración. Si este es su caso, recuerde que no está solo y que existen alternativas.

Puede explorar planes de pago con el IRS, solicitar extensiones para presentar su declaración (aunque los pagos aún deben hacerse a tiempo) o buscar asesoría para entender cuál es la mejor opción según su situación. Lo más importante es no ignorar la deuda: actuar temprano le ayuda a evitar multas, intereses adicionales y problemas futuros.

Miguel Burgos es portavoz de TurboTax. Visite https://turbotax.intuit.com/personal-taxes/en-espanol/para conocer más sobre los nuevos cambios en la ley fiscal y cómo puede beneficiarse.

