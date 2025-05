Publicado por Alejandro Baños 22 de mayo, 2025

Leyenda. No hay mejor calificativo para definirlo. Luka Modric anunció que se marcha del Real Madrid después de 13 temporadas defendiendo su camiseta. Jugará su último partido en el estadio Santiago Bernabéu este fin de semana, duelo en el que recibirá los honores que merece.

"Ha llegado el momento. El momento que nunca quise que llegara, pero así es el fútbol, y en la vida todo tiene un principio y un final… El sábado jugaré mi último partido en el Santiago Bernabéu. Llegué en 2012 con la ilusión de vestir la camiseta del mejor equipo del mundo y con la ambición de hacer cosas grandes, pero no me podía imaginar lo que vino después", escribió Modric en Instagram, acompañando sus palabras con una galería de fotos de sus mejores momentos en el conjunto blanco.

La decisión de marcharse de la que ha sido su casa durante tantas temporadas llega después de que no haya conseguido firmar una extensión de su contrato, el cual concluye el 30 de junio, aunque extenderá su vínculo unos días más para poder disputar el Mundial de Clubes. De este modo, queda por ver si Modric, a sus casi 40 años -cumple el 9 de septiembre-, decide emprender una nueva aventura en el fútbol o decide poner fin a su trayectoria profesional.

Es la segunda marcha importante de esta temporada tras la del director técnico Carlo Ancelotti, que iniciará una nueva etapa en el banquillo de la selección brasileña. Le reemplazará el español Xabi Alonso.

Agradecimiento mutuo entre el Real Madrid y Modric

Como es lógico, el primero en reaccionar a la marcha de Modric fue el Real Madrid. El equipo publicó, en redes sociales, un cariñoso mensaje de despedida y de agradecimiento al futbolista croata, quien ha sido uno de los estandartes de la última gran generación de la institución.

"El Real Madrid y nuestro capitán, Luka Modric, han acordado poner fin a una etapa inolvidable como jugador de nuestro club al término del Mundial de Clubes que nuestro equipo disputará a partir del 18 de junio en Estados Unidos. El Real Madrid quiere mostrarle su agradecimiento y todo su cariño a quien ya es una de las grandes leyendas de nuestro club y del fútbol mundial", escribió el equipo en un comunicado.

En su publicación, Modric correspondió agradeciendo al Real Madrid por haberle dado la oportunidad de defender su camiseta durante tanto tiempo, además de mencionar a todos aquellos que le han acompañado en su viaje en la capital de España.

"Jugar en el Real Madrid me cambió la vida como futbolista y como persona. Me siento orgulloso de haber formado parte de una de las épocas más exitosas del mejor club de la historia", añadió el futbolista croata. "Quiero dar las gracias de corazón al club, especialmente al presidente Florentino Pérez, a mis compañeros, entrenadores y a toda la gente que me ha ayudado durante todo este tiempo (...) Me voy con el corazón lleno. Lleno de orgullo, de gratitud y de recuerdos imborrables. Y aunque, tras el Mundial de Clubes, ya no vaya a vestir más esta camiseta sobre el césped, yo siempre seré madridista. Nos volveremos a ver. El Real Madrid siempre será mi casa. Para toda la vida".

El futbolista con más títulos de la historia del Real Madrid

Modric deja una huella imborrable. El futbolista croata se ha ganado el respeto de la afición y del resto de seguidores de otros equipos. Su manera de ver y entender el fútbol, su inteligencia sobre el césped, su calidad técnica y su profesionalidad han servido para que esté considerado como uno de los mejores mediocentros de la historia del deporte rey.

A lo largo de las 13 temporadas que ha vestido la camiseta del Real Madrid, Modric ha ganado un sinfín de títulos, colectivos e individuales. Ha sido uno de los grandes artífices de la última gran época del conjunto blanco, al que ha llevado a conseguir nada más y nada menos que 28 títulos.

Modric, con el Balón de OroCordon Press.

En sus vitrinas figuran seis UEFA Champions League, cinco Mundial de Clubes, cinco Supercopa de Europa, cinco Supercopa de España, cuatro LaLiga (liga española), dos Copa del Rey y una Copa Intercontinental. A título individual, ganó el Balón de Oro en 2018.

El último eslabón de un centro del campo legendario

Modric es la última de las tres piezas que han conformado uno de los mejores centros del campo de la historia del fútbol en marcharse del Real Madrid. El primero en irse fue Casemiro quien, a inicios de la temporada 2022-2023, hizo las maletas con rumbo al Manchester United, donde permanece todavía. Después fue Toni Kroos. El alemán puso fin a su trayectoria en el Real Madrid al término de la pasada temporada. Semanas después, cuando terminó la Eurocopa, se retiró.

Modric, Casemiro y KroosCordon Press.

Los éxitos que el Real Madrid ha conseguido en la última década han sido, en gran parte, gracias al talento y al fútbol que desplegaron Modric, Kroos y Casemiro sobre el terreno de juego.