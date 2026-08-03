Cuba sufre otro apagón general, el sexto desde que comenzó el año

Apagón general en La Habana (Cuba). Imagen de archivo AFP .

Publicado por Alejandro Baños 3 de agosto, 2026

Cuba volvió a sufrir un hecho que se ha vuelto recurrente este año. La dictadura de Miguel Díaz-Canel reportó un nuevo apagón general, el sexto que se produce desde que comenzó 2026.

A través un breve mensaje publicado en X, la Unión Eléctrica de Cuba (UNE), agencia perteneciente al Ministerio de Energía y Minas, informó de que ocurrió "una desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional".

Este apagón volvió a producirse en todo el país, afectando a 9,4 millones de personas.

Poco después de sufrir la desconexión total, el Ministerio de Energía y Minas dijo en X que se activaron "todos los protocolos para para el restablecimiento".

Apenas 24 horas antes, cinco de las 15 provincias del país se quedaron sin energía.

La dictadura de Díaz-Canel acusa a Estados Unidos de esta situación, mientras que la Administración Trump responsabiliza la crisis energética en Cuba de una mala gestión interna.