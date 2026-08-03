Un paso más cerca de la confirmación: Blanche pone fin al Fondo Anti-Instrumentalización tras alcanzar un acuerdo con los senadores

Publicado por Israel Duro 3 de agosto, 2026

El fiscal general en funciones de EE. UU., Todd Blanche, declaró el domingo que había llegado a un acuerdo con los senadores y emitió una orden por la que se suprime oficialmente un fondo de compensación de 1.800 millones de dólares que ha provocado un punto muerto en su confirmación en el Senado.

El anuncio de Todd Blanche se produjo después de que la Comisión Judicial del Senado aplazara la votación para dar curso a su nominación debido a su disputa, que se prolongaba desde hacía semanas, con los senadores republicanos John Cornyn, de Texas, y Thom Tillis, de Carolina del Norte.

Cornyn y Tillis han afirmado que retirarán su apoyo a Blanche hasta que la Administración del presidente Donald Trump anule los planes relativos a un fondo de 1.8 mil millones de dólares contra la instrumentalización política destinado a personas que afirman haber sido víctimas de procesos judiciales con motivaciones políticas bajo la Administración Biden.

"Esta orden establece, sin lugar a dudas, que no existe ningún fondo"

"Mi equipo y yo nos hemos reunido con miembros de la comisión y senadores durante las últimas semanas y hemos abordado cualquier preocupación o cuestión pendiente,", escribió Blanche en X. "Hemos mantenido conversaciones de buena fe y, como resultado, emitimos la siguiente orden y actualización con respecto al acuerdo con el IRS de mayo", añadió.

Una orden firmada adjunta a la publicación de Blanche decía: "La orden del fiscal general del 18 de mayo de 2026 por la que se establece el Fondo contra la instrumentalización... queda derogada y carecerá de vigencia y efecto. Esta orden establece, sin lugar a dudas, que no existe ningún fondo".

La Comisión Judicial del Senado tiene previsto votar el martes la nominación de Blanche

Blanche ya había afirmado anteriormente que el fondo no seguiría adelante, pero Cornyn y Tillis exigieron un compromiso formal por escrito que impidiera su reactivación y una redacción que limitara las protecciones fiscales. Cornyn y Tillis no respondieron de inmediato a la publicación de Blanche del domingo.

La Comisión Judicial del Senado tiene previsto votar el martes sobre la nominación de Blanche. Trump afirmó el jueves que podría retirar temporalmente la nominación de Blanche —su antiguo abogado personal— y volver a nominarlo una vez que Cornyn y Tillis dejen sus cargos en enero.