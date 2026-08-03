Washington: el fuego arrasa la ciudad de Spokane

Publicado por Israel Duro 3 de agosto, 2026

En una escena que parecía sacada de una película de desastres apocalípticos de Hollywood, cientos de coches atascaban las salidas de Spokane (Washington) mientras tres grandes incendios forestales devastaban durante la madrugada del domingo gran parte de la ciudad.

Miles de personas seguían las órdenes de evacuación inmediata recibida durante el sábado y a lo largo del domingo, a medida de que los fuegos continuaban explotando y avanzando tanto dentro como en los alredores de la urbe.

El Servicio Nacional de Meteorología (NWS, en inglés) había advertido sobre "condiciones meteorológicas de incendios extremadamente críticas" en el área debido a los fuertes vientos y una sequía excepcional. Videos de afectados publicados en las redes sociales y por medios locales el domingo mostraban un enorme número de viviendas reducidas a cenizas, con fuertes columnas de humo cubriendo la ciudad.

"Aún estamos evaluando el potencial de que se hayan perdido vidas"

"Cientos de casas y estructuras se han perdido. Aún estamos evaluando el potencial de que se hayan perdido vidas", dijo el domingo en la tarde la alcaldesa Lisa Brown, durante una rueda de prensa. A la gente que sufre ahora mismo en nuestra región por pérdida o incertidumbre (...) nuestros corazones están con ustedes. Estamos acá para ustedes para el largo plazo", añadió.

"Solo conducir alrededor mirando las casas es una de las cosas más desgarradoras que he visto en mi vida", dijo a la AFP Geoff Beadles, habitante de Spokane, tras evacuar junto con su pareja y dos perros.

Las condiciones meteorológicas habían mejorado el domingo, con los vientos disminuyendo. Pero los incendios seguían indicados como contenidos en un 0%.

El gobernador habló con Trump, quien "comprendió lo grave que es la situación"

El sheriff John Nowels dijo que no se había informado hasta el momento de muertos o heridos. Pero agregó que "por la escala de esto y de lo que se necesita para realizar esa clase de investigaciones en escenas de fuegos activos, eso podría cambiar".

El gobernador de Washington, Bob Ferguson, quien había declarado el estado de emergencia, indicó que el estado atraviesa su cuarto año consecutivo de sequía y las autoridades advierten que la temporada de incendios de 2026 ya figura entre las más intensas desde que existen registros.

Dijo en la conferencia de prensa que había hablado con funcionarios federales sobre recibir recursos para responder el desastre, incluido el presidente Donald Trump, quien comprendió "lo grave que es la situación".

"Una temporada extraordinaria de incendios salvajes"

El comisionado de tierras públicas de Washington, David Upthegrove, advirtió que el incendio en Spokane era "uno de los 15 mayores incendios a través del estado de Washington ahora mismo".

"Esta es una temporada extraordinaria de incendios salvajes en el Pacífico noroccidental. No es una temporada normal. Una confluencia de condiciones meteorológicas y de incendios a través del oeste estánstán poniendo a prueba nuestros recursos y desafiando a las personas involucradas en esta respuesta".

El fuego mayor, bautizado como Old Trails, se adentró en la ciudad tras cruzar el río Spokane el sábado por la tarde.

"Cientos y cientos de carros"

Otra residente, Tena Risley, dijo que vio las llamas detrás de árboles cerca a su casa y, en medio del pánico, tomó su perro y unas cuentas pocas cosas. Pero quedó atrapada en el tráfico, ya que los incendios bloquearon las rutas de salida de la ciudad. "Probablemente había cientos y cientos de carros", dijo a la AFP.

Las autoridades de Spokane, de unos 230.000 habitantes, emitieron la alerta de evacuación de más alto nivel, "Go Now" (irse ahora), para sectores del norte de Spokane, afectando a miles de personas dentro de los límites de la ciudad, según el mapa de evacuación del gobierno.

Los tres incendios activos en la ciudad y sus alrededores habían arrasado el domingo en la mañana unas 2.200 hectáreas en total, según CNN. Los servicios de emergencia instalaron un refugio para los evacuados en el centro de convenciones de Spokane.