Inglaterra: Tuchel deja fuera del Mundial 2026 a Trent, Maguire, Palmer y Foden

Phil Foden, durante un juego del combinado nacional de Inglaterra en 2024 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 22 de mayo, 2026

El técnico del combinado nacional de Inglaterra, el alemán Thomas Tuchel, dio a conocer la lista de 26 futbolistas que representarán a los Three Lions en el Mundial 2026. Una nómina en la que no estarán varios de los mejores jugadores ingleses del momento.

Inglaterra se presentará en Norteamerica con el objetivo de resurgir y poner fin a una racha de seis décadas sin títulos.

Para sorpresa de todos, Tuchel dejó fuera del Mundial 2026 a futbolistas como Trent Alexander-Arnold (Real Madrid), Harry Maguire (Manchester United), Cole Palmer (Chelsea), Morgan Gibbs-White (Nottingham Forest), Adam Wharton (Crystal Palace) y Phil Foden (Manchester City).

"Desde el primer día fuimos claros: buscamos construir el mejor equipo posible... no forzosamente con los 26 futbolistas con más talento. Son los equipos los que ganan campeonatos", dijo el seleccionador del combinado inglés al dar la lista. "El objetivo es ganar y no hay que temer decirlo".

Tuchel sí ha convocado a otras estrellas como Jude Bellingham (Real Madrid), Marcus Rashford (FC Barcelona), Harry Kane (Bayern de Múnich), Declan Rice y Bukayo Saka (ambos del Arsenal FC), Morgan Rogers (Aston Villa) o John Stones (Manchester City), entre otros.

Lista de Inglaterra para el Mundial 2026 Porteros : Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City). Defensas : Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O'Reilly (todos del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham).

: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O'Reilly (todos del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham). Centrocampistas : Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal).

: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal). Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle).

"Me he quedado en shock y destrozado"

Maguire, una de las grandes ausencias de la lista de Inglaterra, reaccionó con tristeza al saber que no estará en el Mundial 2026. El futbolista del Manchester United dijo sentirse "en shock y destrozado" tras verse fuera.

"Estaba convencido de que podría haber desempeñado un papel importante este verano con mi selección, tras la temporada que he tenido. La decisión me ha dejado en shock y destrozado", señaló Maguire, en un comunicado.

"Nada me ha gustado más que vestirme esa camiseta y representar a mi país a lo largo de los años", añadió, al mismo tiempo que le deseaba "todo lo mejor" al combinado nacional inglés.

A sus 33 años, Maguire es consciente de que estaba ante la más que probable última oportunidad de disputar un Mundial. Según indica Transfermarkt, ha representado a Inglaterra en 66 ocasiones, anotando siete goles.