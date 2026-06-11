ADN hispano: el sello imborrable del Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 11 de junio, 2026

Llegó la hora de la verdad. El Mundial 2026 comienza este jueves y será único y diferente a todas las ediciones que le preceden por varios motivos.

En primer lugar, porque será la primera vez que tres países ejerzan como anfitriones: Estados Unidos, México y Canadá. Hasta la fecha, únicamente en una ocasión -en 2002, Corea del Sur y Japón- dos naciones compartieron el honor de albergar un Mundial.

Esta edición también tendrá un toque inédito por el número de participantes. Desde que se disputó la primera edición -en 1930-, el número de combinados nacionales que acudían al torneo ha ido evolucionando, casi siempre con un aumento: de 13 a 15, luego a 16, más tarde a 24 y por último a 32. En la próxima edición, serán 48.

En relación con el anterior argumento, en la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputará una cifra mayor de juegos que en las anteriores ediciones -104-. Habrá una ronda adicional -dieciseisavos de final- y el camino para el título será más largo, puesto que el campeón tendrá que jugar ocho en vez de los siete de antaño.

Hay otros argumentos que ratifican que este evento será distinto a los que le preceden, como el uso de nuevas herramientas tecnológicas sobre el terreno de juego o la participación de combinados nacionales que nunca han sido 'mundialistas'. Y hay otra razón que destaca por encima de cualquiera de las anteriores: será el Mundial más hispano de la historia.

Los hispanos y el español, anfitriones del Mundial 2026

El hecho de que este torneo vaya a ser la Copa Mundial de la FIFA más hispana de la historia se apoya en varias explicaciones. Para empezar, hay que fijarse en los hispanos que residen en los tres países anfitriones.

México es el país con mayor número de hispanos residentes del mundo -más de 130 millones- y, Estados Unidos, el segundo -más de 65 millones-. Por su parte, Canadá no se aproxima a tales cifras; sin embargo, cada vez son más los hispanos que viven allí -según detalló el censo de 2016, eran 447.325; en 2021, 580.235-.

Vinculado a la población residente está el idioma. Sin contar, como es obvio, con México, en ciudades estadounidenses en donde se disputarán juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el español es el idioma del día a día de una fracción importante de sus residentes. Un ejemplo de ello son Miami, Los Angeles, Dallas o Houston.

En Canadá, se estima que casi 1,2 millones de personas hablan español, sea de manera fluida o como idioma materno.

Mismo número de combinados nacionales hispanos que en la Copa Mundial de Qatar 2022

Otro de los argumentos que ratifican que el Mundial 2026 será el más hispano de la historia es por el número de combinados nacionales hispanos que estarán presentes, igualando el récord establecido en la Copa Mundial de Qatar 2022.

Siete combinados nacionales consiguieron su boleto para el torneo durante la fase previa: España, Argentina, Uruguay, Colombia, Paraguay, Ecuador y Panamá. A ellos se suma México, que accedió directamente al ser uno de los tres anfitriones.

Órdenes tácticas hispanas desde el banco

No solo los combinados nacionales hispanos que estarán en el torneo están entrenados por directores técnicos hispanos. Porque hay otros dos combinados nacionales que acudirán al evento que reciben las órdenes tácticas desde el banco por entrenadores hispanos. En total, diez: seis argentinos, tres españoles y un mexicano.

Los seis argentinos son: Lionel Scaloni (Argentina), Mauricio Pochettino (Estados Unidos), Marcelo Bielsa (Uruguay), Néstor Lorenzo (Colombia), Gustavo Alfaro (Paraguay) y Sebastián Beccacece (Ecuador).

Por otro lado, los tres españoles son: Luis de la Fuente (España), Julen Lopetegui (Qatar) y Thomas Christiansen (Panamá). Mientras que el mexicano Javier Aguirre dirigirá a México en la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El 'prime time', vital para los hispanos

Este es un argumento técnico pero vital. Por primera vez en décadas, el horario estelar de la cita mundialista estará perfectamente alineado con el huso horario de toda Hispanoamérica. La excepción es España.

A diferencia de la Copa Mundial de Qatar 2022 o la de Rusia 2018, donde los fans en Madrid, Ciudad de México o Bogotá tenían que madrugar o ver partidos en horas laborales, en 2026 los partidos ocurren en el prime time de los países hispanos. Vital porque garantiza que el flujo de dinero, publicidad y atención mediática sea mayoritariamente en español.

Todo empieza en uno de los grandes símbolos del fútbol hispano y mundial...

El juego inaugural del Mundial 2026 -que medirá a México y Sudáfrica- se celebrará el 11 de junio en uno de los recintos con más historia y más emblemáticos del planeta fútbol, el Estadio Azteca, ubicado en territorio hispano, en la capital mexicana.

Con capacidad para 87.000 espectadores, es uno de los estadios de fútbol más grandes del planeta. Y, además, es el terreno de juego sobre el que más partidos de la Copa Mundial de la FIFA se han jugado en la historia (19).

...y todo acaba rodeado de hispanos

Mientras el juego inaugural será en el Estadio Azteca, la final se disputará el 19 de julio en el MetLife Stadium, ubicado a pocas millas de Nueva York y en una zona con una de las concentraciones de hispanos -principalmente, dominicanos, puertorriqueños, ecuatorianos y colombianos- más grandes del mundo.