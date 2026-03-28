Estadio Azteca: el coloso hispano con un pasado glorioso y con un presente emocionante

Publicado por Alejandro Baños 28 de marzo, 2026

En el sur de Ciudad de México, posado sobre roca volcánica y con vistas a los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, se alza un monumento, un símbolo del país y un emblema del deporte rey. Es el Estadio Azteca, recinto donde tantas y tantas historias se han vivido, un templo donde el fútbol ha escrito muchos de sus capítulos más sagrados.

Muchos de esos relatos sucedieron durante la Copa Mundial de la FIFA. México ha sido, hasta el momento, anfitrión de dos ediciones del mayor torneo del planeta futbolístico -1970 y 1986-. En ambos, el Estadio Azteca fue el escenario del juego inaugural y de la final.

En junio, México se convertirá en el único país en albergar tres ediciones de la Copa Mundial de la FIFA. Aunque, en esta ocasión, compartirá el honor de acoger el evento con Estados Unidos y Canadá. Y, como no podía ser de otro modo, el Estadio Azteca -feudo del Club América y del combinado nacional mexicano- volverá a tener su protagonismo: será la sede del partido inaugural. Agrandará su leyenda y, sin tenerlo a ciencia cierta, podría volver a ser el escenario de epicidades futbolísticas como los que ya se vivieron en el pasado.

Un pasado glorioso

Diseñado por los arquitectos Pedro Ramírez Vázquez y Rafael Mijares Alcérreca e inaugurado el 29 de amyo de 1966, el Estadio Azteca nació con una ambición desmedida: albergar a más de 100,000 almas. Durante su trayectoria, su aforo ha ido variando a la par que iba remodelándose. En la actualidad, cuenta con 87.523 asientos, siendo el octavo estadio más grande del planeta.

El pasado del Estadio Azteca está repleto de gloriosos momentos que son parte de la historia del fútbol. Principalmente sucedidos en el mayor torneo futbolístico del planeta.

El 'Partido del Siglo' y la coronación de Pelé

Hay que remontarse a la Copa Mundial de la FIFA 1970, el que, para muchos, ha sido la mejor edición hasta la fecha. En ella se produjeron dos imágenes que, en aquel momento, dieron la vuelta al mundo. La primera fue el Partido del Siglo, conocido de tal modo por ser el juego más emocionante del siglo XX. Los combinados nacionales de Italia -con futbolistas como Giacinto Facchetti, Gianni Rivera o Luigi Gigi Riva- y Alemania Federal -que, por entonces, contaba con jugadores de la talla de Franz Beckenbauer, Gerd Müller o Uwe Seeler- se enfrentaron en semifinales el 17 de junio de 1970. Los 90 minutos reglamentarios terminaron con un 1-1 en el marcador. Durante la prórroga, se anotaron cinco goles más, con un resultado final de 4-3 a favor de los italianos.

En la final se produjo otro de esos momentos icónicos de la historia del fútbol. Italia se midió a Brasil que, por entonces, era bicampeón del mundo y estaba liderado por Edson Arantes do Nascimento, conocido como Pelé. Tras ser muy superior a su rival, la Canarinha se proclamó campeón al vencer por 4-1, logrando su tercer título. Con el pitido final, el Estadio Azteca se convirtió en una auténtica fiesta. Pelé, autor del primer gol del combinado nacional brasileño, se coronó como O Rei y fue sacado a hombros y sin camiseta del Estadio Azteca.

Pelé sacado a hombros del Estadio Azteca tras la final de la Copa Mundial de la FIFA 1970. Imagen de archivo.picture-alliance / Sven Simon / Cordon Press.

El día que Maradona anotó dos de los goles más emblemáticos de la historia

Tras Alemania Federal 1974, Argentina 1978 y España 1982, en 1986 México volvía a ejercer como anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA. Y, de nuevo, el Estadio Azteca acogió tanto el juego inaugural como la final. También acogió el duelo de cuartos de final entre Argentina e Inglaterra, que acabó con victoria para la Albiceleste por 2-1. Diego Armando Maradona fue el autor de los dos goles que dieron el boleto para semifinales a los argentinos. Pero no fueron dos goles cualquiera; fueron dos goles que serán recordados toda la vida.

El primero de ellos llegó en el minuto 51 y fue, es y será uno de los goles más polémicos de la historia del fútbol. Maradona fue en busca de un balón que llegaba por alto tras un rebote y se antepuso al arquero inglés. Al no llegar para rematar con la cabeza, sacó a relucir su astucia y golpeó el balón con la mano izquierda en dirección al arco. Pese a las desairadas protestas de los ingleses, el árbitro no vio la infracción y dio el gol por válido -que suponía el 1-0 en el marcador-. Tras el final del juego, el Pelusa explicó que marcó el gol "un poco con la cabeza y un poco con la mano de Dios". Una frase que determinó que aquella infracción -que hoy se anularía con el videoarbitraje- pasase a denominarse como La Mano de Dios.

'La Mano de Dios'. Copa Mundial de la FIFA 1986. Imagen de archivoZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Cuatro minutos después, llegó una obra de arte. El tanto que dio la victoria a la Albiceleste. Aquel calificado como el Gol del Siglo. Tras tomar la pelota en la mitad de la cancha, Maradona comenzó a correr y a regatear a todo rival que se ponía por delante. En total, dejó en el camino a siete futbolistas ingleses, incluido el arquero, y envió la pelota al fondo del arco. Fue el 2-0, resultado con el que la Albiceleste ya rozaba el título de la Copa Mundial de la FIFA 1986. El gol del inglés Gary Lineker a nueve minutos del final no sirvió para nada.

JJOO de 1968 y la Serie Internacional de la NFL 2005 Al margen de los acontecimientos sucedidos durante las ediciones de 1970 y 1986 de la Copa Mundial de la FIFA, el Estadio Azteca ha sido la sede de otros eventos recordados en el mundo del deporte. Por ejemplo, albergó la final del torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos de México 1968 -Hungría logró la medalla de oro- y fue el primer recinto en acoger un juego de la NFL fuera de las fronteras estadounidenses -en 2005 se enfrentaron los Arizona Cardinals y los San Francisco 49ers-.

Un presente emocionante

En junio, el Estadio Azteca tendrá la oportunidad de volver a ser el escenario donde se pueda producir otra imagen icónica auqnue, a diferencia de las ediciones de 1970 y 1986, no acogerá la final, pero sí el primer juego -y otros cuatro juegos- de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Hecho que hará que sea el único estadio en el planeta en albergar tres inauguraciones mundialistas.

Respecto a su imagen, para cumplir con los estándares de la FIFA de esta era, el Estadio Azteca inició un proceso de renovación integral que busca modernizar sus instalaciones, sin perder esa mística que solo dan los años. Por ejemplo, se han mejorado los accesos, la iluminación y los palcos. Una actualización que también llegó por las críticas respecto a su antigüedad o por su entorno urbano.