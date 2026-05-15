Ya está aquí 'Dai Dai': Shakira y Burna Boy lanzan la canción oficial del Mundial 2026

Publicado por Israel Duro 15 de mayo, 2026

Ya está aquí Dai Dai. Shakira y Burna Boy anunciaron el lanzamiento de la que será la canción oficial del Mundial 2026, en apoyo al FIFA Global Citizen Education Fund.

"Una vibrante celebración del fútbol, la cultura y la unidad"

De acuerdo con el comunicado de la FIFA, "Dai Dai reúne los sonidos y la energía internacionales de Shakira y Burna Boy en una vibrante celebración del fútbol, la cultura y la unidad".

El máximo organismo del fútbol mundial también apuntó que "Shakira se ha asociado con Global Citizen y la FIFA para facilitar el acceso a la educación a los niños de comunidades desfavorecidas; para ello, las regalías que Shakira obtiene por Dai Dai se donarán al Fondo para la Educación, y Sony Music igualará con una donación los primeros 250 000 dólares recaudados".

Shakira también actuará el espectáculo del descanso de la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el domingo 19 de julio. "Por primera vez en la historia de la Copa Mundial de la FIFA, la final contará con un espectáculo en el descanso, que reunirá a artistas de todo el mundo en un momento singular en la intersección del deporte, la cultura y el propósito, para apoyar el Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA", indicó el organismo.