La Agencia Nacional de Inteligencia completa la quinta ronda de despidos, con una reducción del 30 % de la plantilla, según Pulte
Pulte ha señalado que la plantilla de la agencia se ha reducido en un 30 % con respecto a la de hace unas semanas, tras varias rondas de despidos. La exdirectora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, despidió a 500 personas, lo que, según informó la oficina en ese momento, suponía el 30 % de su plantilla.
El director en funciones de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, afirma que su oficina ha completado otra ronda de despidos, tan solo un día después de que se llevara a cabo la ronda anterior. Afirmó que esta última ronda era la "ronda casi definitiva" de despidos previstos para la agencia, y que la plantilla se ha reducido en un 30 % con respecto a hace unas semanas.
"La comunidad de inteligencia debe proteger al pueblo estadounidense, NO los caprichos políticos de una élite inflada y corrupta", afirmó Pulte en una publicación en X.
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El lunes, Pulte anunció que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional había completado su cuarta ronda de "despidos meditados y mesurados".
No está claro exactamente cuántas personas han sido despedidas durante estas rondas. Pulte tomó el relevo de la anterior directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Gabbard afirmó que había despedido a 500 personas, lo que, según unaficha informativa de la ODNI de aquel momento indicaba que representaba aproximadamente el 30 % de la plantilla de la agencia en ese momento.