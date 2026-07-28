La Agencia Nacional de Inteligencia completa la quinta ronda de despidos, con una reducción del 30 % de la plantilla, según Pulte

Publicado por Just The News 28 de julio, 2026

El director en funciones de Inteligencia Nacional, Bill Pulte, afirma que su oficina ha completado otra ronda de despidos, tan solo un día después de que se llevara a cabo la ronda anterior. Afirmó que esta última ronda era la "ronda casi definitiva" de despidos previstos para la agencia, y que la plantilla se ha reducido en un 30 % con respecto a hace unas semanas.

"La comunidad de inteligencia debe proteger al pueblo estadounidense, NO los caprichos políticos de una élite inflada y corrupta", afirmó Pulte en una publicación en X.

El lunes, Pulte anunció que la Oficina del Director de Inteligencia Nacional había completado su cuarta ronda de "despidos meditados y mesurados".

No está claro exactamente cuántas personas han sido despedidas durante estas rondas. Pulte tomó el relevo de la anterior directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard. Gabbard afirmó que había despedido a 500 personas, lo que, según unaficha informativa de la ODNI de aquel momento indicaba que representaba aproximadamente el 30 % de la plantilla de la agencia en ese momento.

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