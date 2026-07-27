Publicado por Alejandro Baños 27 de julio, 2026

Están siendo los grandes agitadores de esta última ventana de traspasos. Tras más de cuatro décadas de frustraciones, de constantes caídas y lejos de terminar entre los mejores, los Philadelphia 76ers han sacudido los cimientos de la NBA con dos movimientos que les han aupado hasta ser considerados como uno de los grandes favoritos la próxima temporada. Dos incorporaciones con las que la franquicia de Pensilvania ha activado la Operación Anillo.

LeBron, Jaylen, Embiid y Maxey

Filadelfia no ha sabido sacar provecho de uno de los Big Three más completos que había en la liga hasta hace unos días: Tyrese Maxey, Paul George y Joel Embiid. Ya sea por irregularidad en el juego o por lesiones, no han conseguido llevar a lo más alto a una institución que es tricampeona de la NBA. El segundo de ellos ha puesto fin a su periplo en la franquicia, mientras que los otros dos continuarán ligados contractualmente a los Sixers.

Durante esta ventana, la franquicia ha hecho hueco salarial y todo lo posible para reforzarse como debe con un único objetivo entre ceja y ceja: añadir su cuarto Trofeo Larry O'Brien. Un solitario propósito que tratará de cumplir con LeBron James y con Jaylen Brown, sus dos grandes incorporaciones. Dos figuras de élite que aportarán experiencia.

Tras cerrar su historia con los Los Ángeles Lakers, el máximo anotador de la historia de la NBA puso fin a todos los rumores que circulaban en torno a él, decidiendo que disputará su 24ª temporada con los Sixers para conseguir su quinto título. Por su parte, después de ser uno de los protagonistas en el último título conquistado por los Boston Celtics, Brown cambió Massachusetts por Pensilvania en una operación en la que la franquicia más laureada de la liga se hizo con los servicios de George.

Con las incorporaciones de LeBron y Jaylen y el mantenimiento de Maxey y Embiid, los Sixers, dirigidos desde el banco por Nick Nurse, han dado un golpe sobre la mesa. Un plantel que, además, cuenta con un buen fondo de armario, con jugadores como VJ Edgecombe, Justin Edwards, Dean Wade o Dominick Barlow, entre otros.

La prolongada sequía de los Sixers

Los Sixers son una de las franquicias más respetadas de la NBA y una de las más reconocidas internacionalmente, conocida incluso por aquellos que no son demasiado aficionados al baloncesto. A lo largo de su historia, incluso cuando eran los Syracuse Nationals, han desfilado jugadores del calibre de Wilt Chamberlain, Julius Erving, Moses Malone, Billy Cunningham, Charles Barkley o Allen Iverson. Todos ellos miembros del Salón de la Fama.

A pesar de esa fama y ese prestigio, llevan muchos años alejados del top y sin ganar el campeonato. Concretamente, 43 años. En la temporada 1982-1983, se hicieron con su tercer y último Trofeo Larry O'Brien, cuando aquel plantel liderado por Erving y Malone barrió a los Lakers en las Finales de la NBA (4-0). Anteriormente, alcanzaron la gloria en 1955 siendo los Nationals y en 1967, bajo el mando de Chamberlain.

Desde ese último título, los Sixers únicamente alcanzaron las Finales de la NBA en una ocasión: en la temporada 2000-2001 fueron derrotados por unos Lakers que, por entonces, estaban comandados por Kobe Bryant y Shaquille O'Neal.

Esa larga sequía, de más de cuatro décadas, ha obligado a la gerencia de los Sixers a dar el paso en esta ventana y reforzar notablemente a una franquicia que se ha convertido en el principal rival a batir y en el plantel más temido de la NBA.