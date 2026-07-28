El cantante estadounidense D4vd será juzgado por el asesinato de una adolescente

Publicado por AFP 28 de julio, 2026

El cantante estadounidense D4vd será juzgado por cargos de asesinato y desmembramiento de una niña de 14 años que, según los fiscales, amenazó con revelar su relación sexual ilegal, según ordenó un juez el lunes.

La jueza Charlaine Olmedo dictaminó que había suficientes pruebas incriminatorias para proceder tras una audiencia de cinco días, durante la cual los fiscales presentaron mensajes de texto de la víctima adolescente, cuyo cuerpo fue descubierto en el maletero del coche de D4vd, en los que amenazaba con acabar con su carrera.

El cantante de 21 años, cuyo nombre real es David Anthony Burke, supuestamente inició una relación sexual con Celeste Rivas Hernández cuando ella tenía 13 años y él 18.

Burke ha negado un cargo de asesinato, un cargo de abuso sexual continuado de un menor de 14 años y un cargo de mutilación ilegal de restos humanos. De ser declarado culpable, podría enfrentar cadena perpetua o la pena de muerte.

Según la fiscalía, Hernández estaba celoso de otra mujer y amenazó con revelar su relación en abril de 2025, aproximadamente 24 horas antes de la muerte de ella y tres días antes del lanzamiento de su primer álbum.

"Juro por Dios que te mataré, ella estaba en mi maldito asiento, te estrangularé... acabaré con tu carrera y tu vida, dañaré todo", escribió Hernández en mensajes de texto plagados de obscenidades presentados por los fiscales.

Posteriormente, el cantante supuestamente pagó un Uber para que la llevara a su casa y luego la apuñaló hasta la muerte.

Según los fiscales, los recibos de Amazon de Burke muestran que compró motosierras y una piscina inflable, así como un incinerador portátil tipo "caja de combustión" que resultó ser demasiado pequeño para destruir el cuerpo.

El cuerpo en descomposición de Hernández fue encontrado en septiembre de 2025 en el maletero de un Tesla registrado a nombre del cantante, que había sido remolcado a un depósito de vehículos en Hollywood.

El cantante saltó a la fama en 2022 cuando su canción "Romantic Homicide" se convirtió en un fenómeno viral en TikTok. Actuó en el festival de música Coachella el año pasado.

Durante la audiencia se informó que la familia de Hernández estaba al tanto de su relación con el cantante y había dado su consentimiento por escrito para que ella viajara a Londres con él en septiembre de 2024.

Según los mensajes de texto presentados en la audiencia, ella quedó embarazada de Burke y se sometió a un aborto. Rompieron su relación en noviembre de 2024, pero siguieron en contacto.