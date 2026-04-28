Entre la tradición y la innovación: así son los estadios del Mundial 2026

Publicado por Alejandro Baños 28 de abril, 2026

En junio, Estados Unidos, México y Canadá albergarán la Copa Mundial de la FIFA más grande jamás vista: 48 combinados nacionales buscarán escribir su nombre como campeón de la edición de 2026.

Algunos -como Brasil, Argentina, Francia o España- ya saben lo que es contar con una estrella mundialista encima de su escudo. Otros -como Portugal, Países Bajos o los tres anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026- aspiran a colocar el primer título en sus vitrinas.

Ante la magnitud de la Copa Mundial de la FIFA 2026, la Federación Internacional de Fútbol Asociación (FIFA) seleccionó 16 estadios -once estadounidenses, tres mexicanos y dos canadienses- que son un ejemplo por la inmensidad de sus instalaciones, dimensiones y aforos o por ser la combinación perfecta entre la tradición y la innovación.

MetLife Stadium

MetLife Stadium. Imagen de archivoZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Ubicado en East Rutherford, Nueva Jersey, e inaugurado en 2010, el MetLife Stadium será el estadio con más protagonismo de la lista. Por un claro motivo: será el escenario donde los dos mejores combinados nacionales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 luchen por el título en la final. Es el hogar de los Jets y de los Giants, de la NFL. Con capacidad para 82.500 espectadores, albergará ocho juegos.

AT&T Stadium

Conocido como el Jerry World, el AT&T Stadium es famoso por su pantalla central de 55 metros de largo y su techo retráctil, siendo uno de los estadios más tecnológicos del planeta. Ubicado en Arlington, Texas, e inaugurado en 2009, es el hogar de los Cowboys de la NFL. Con capacidad para 94.000 espectadores, albergará nueve juegos, donde más juegos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 se disputarán.

Levi's Stadium

En la Bahía de San Francisco también se disfrutará de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Concretamente, en el Levi's Stadium, inaugurado en 2014 y situado en Santa Clara, California. Es el territorio de los 49ers de la NFL y fue el estadio donde se disputó el último Super Bowl. El color rojo destaca en sus gradas. Con capacidad para 69.000 espectadores, albergará seis juegos.

SoFi Stadium

SoFi Stadium. Imagen de archivoMedia Punch/INSTARimages.com / Cordon Press.

El área metropolitana de Los Angeles pondrá su sello en esta Copa Mundial de la FIFA 2026 gracias al SoFi Stadium. Ubicado en Inglewood, California, el hogar de los Rams y de los Chargers de la NFL fue inaugurado en 2020, siendo uno de los estadios más costosos en construir del mundo. Con capacidad para 70.000 espectadores, albergará ocho juegos.

Mercedes-Benz Stadium

Situado en Atlanta, Georgia, el Mercedes-Benz Stadium es uno de los estadios más reconocidos del país, principalmente por su forma geométrica y su techo retráctil. Inaugurado en 2017, es el hogar de los Falcons de la NFL y del Atlanta United de la MLS. Con capacidad para 75.000 espectadores, albergará ocho juegos.

Hard Rock Stadium

Hard Rock Stadium. Imagen de archivoZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Al norte de Miami, Florida, se localiza el Hard Rock Stadium, el hogar de los Dolphins de la NFL. Es un recinto donde es habitual ver fútbol, ya que ha sido la sede de varias finales de la Copa América, entre otras competiciones. Ahora, hará lo propio en la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con capacidad para 65.000 espectadores, fue inaugurado en 1987 y acogerá siete juegos, incluido el duelo por el tercer puesto.

NRG Stadium

El otro recinto texano en estar presente en esta Copa Mundial de la FIFA 2026. Y es otro de los estadios estadounidenses con más pedigrí futbolístico. El NRG Stadium, ubicado en Houston, Texas, fue inaugurado en 2002 y, desde entonces, es la fortaleza de los Texans de la NFL. Con capacidad para 72.220 espectadores, albergará siete juegos.

Arrowhead Stadium

Es aquí donde los Chiefs de la NFL disputan sus enfrentamientos como locales. Inaugurado en 1972, el Arrowhead Stadium, ubicado en Kansas City, Missouri, es el más antiguo de los once estadois estadounidenses elegidos para albergar la Copa Mundial de la FIFA 2026. La verticalidad de sus gradas es uno de sus aspectos más característicos. Con capacidad para 73.000 espectadores, albergará cinco juegos.

Lincoln Financial Field

Lincoln Financial Field. Imagen de archivoZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Localizado en Filadelfia, Pensilvania, el Lincoln Financial Field fue inaugurado en 2003 precisamente con un partido que disputaron el FC Barcelona y el Manchester United. Hoy en día, es el recinto de los Eagles de la NFL, campeones del Super Bowl LIX. Su fachada está recubierta de cristal. Con capacidad para 69.000 espectadores, albergará seis juegos durante la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Lumen Field

Desde el Space Needle de Seattle, Washington, aquellos que se asomen podrán ser testigos, desde lejos, de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que contará con el Lumen Field. El recinto, hogar de los Seahawks de la NFL y del Seattle Sounders de la MLS e inaugurado en 2002, tiene forma de herradura y con dos grandes arcos que pueden verse a millas de distancia. Anfitrión de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA, de la Copa América o de la Copa Oro de la CONCACAF, ahora lo será de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con capacidad para 69.000 espectadores, albergará seis juegos.

Gillette Stadium

Ubicado a las afueras de Boston, en Foxborough, Massachusetts, el Gillette Stadium es el recinto donde juegan, como locales, los Patriots de la NFL y el New England Revolution de la MLS. Fue inaugurado en 2002. Los genes futbolísticos también los tiene, como otros de los estadios estadounidenses que serán sede durante la Copa Mundial de la FIFA 2026. Con capacidad para 65.000 espectadores, albergará siete juegos.

Estadio Azteca

Estadio Azteca. Imagen de archivoZUMAPRESS.com / Cordon Press.

Uno de los símbolos más grandes del planeta fútbol. Una leyenda. El Estadio Azteca, recinto donde tantas y tantas historias del deporte rey se han vivido, será el único recinto del mundo en el que se han inaugurado tres veces una Copa Mundial de la FIFA. Situado al sur de Ciudad de México, su apertura fue en 1966 y es el feudo del Club América y del combinado nacional mexicano. Con capacidad para 83.000 espectadores, albergará cinco juegos.

Estadio Akron

En la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco, se localiza el Estadio Akron, el segundo de los tres recintos mexicanos que serán sede de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El campo del CD Guadalajara es otro de los templos del fútbol mexicano. Con capacidad para 48.000 espectadores, albergará cuatro juegos.

Estadio BBVA

Conocido como el Gigante de Acero, el Estadio BBVA está situado en la zona metropolitana de Monterrey, en la ciudad de Guadalupe. Redundantemente, es el territorio del Club de Fútbol Monterrey. Es uno de los estadios más modernos de México, tras ser inaugurado en 2015. Con capacidad para 53.500 espectadores, en la Copa Mundial de la FIFA 2026 albergará cuatro juegos.

BMO Field

Uno de los dos estadios que representarán a Canadá en la Copa Mundial de la FIFA 2026 es el BMO Field. Ubicado en Toronto, es un conocido del fútbol estadounidense, ya que es el feudo del Toronto FC de la MLS -además de ser el del combinado nacional canadiense-. Es el más pequeño de los 16 estadios. Con capacidad para 45.000 espectadores, albergará seis juegos.

BMO Field. Imagen de archivoZUMAPRESS.com / Cordon Press.

BC Place

En la costa oeste de Canadá, concretamente en Vancouver, está localizado el BC Place. Igual que sucede con el BMO Field, también es un conocido en el fútbol estadounidense, ya que es el campo del Vancouver Whitecaps FC de la MLS. Con capacidad para 54.000 espectadores, albergará siete juegos.