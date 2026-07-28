"Esto es comunismo": el plan de supermercados públicos de Mamdani desata una fuerte reacción republicana

Publicado por Diane Hernández 28 de julio, 2026

El nuevo plan del alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, para crear una red de supermercados de propiedad municipal ha provocado una inmediata reacción entre dirigentes republicanos y defensores del libre mercado, que consideran la iniciativa un ejemplo de creciente intervención estatal en la economía y la comparan con políticas aplicadas históricamente por regímenes socialistas.

El anuncio fue presentado este lunes por el propio Mamdani como parte de su agenda para presuntamente combatir el alto costo de vida en la ciudad. El proyecto contempla la apertura de cinco supermercados —uno en cada distrito de Nueva York— donde una cesta de alimentos básicos se venderá con precios un 30% inferiores a los del comercio minorista tradicional. La ciudad destinará al menos 70 millones de dólares para poner en marcha la iniciativa y asumirá costes como el alquiler de los locales y los impuestos inmobiliarios, mientras operadores privados se encargarán de la gestión diaria.

"Esto es comunismo"

Las críticas no tardaron en llegar.

La presidenta de la Conferencia Republicana de la Cámara de Representantes, Lisa McClain, calificó el proyecto como un ejemplo de políticas económicas propias del comunismo.

"Esto es COMUNISMO", escribió la congresista republicana en su cuenta oficial de X.

McClain sostuvo que la historia ha demostrado las consecuencias de este tipo de medidas y describió lo que, a su juicio, sería la evolución del programa.

Según explicó, el Gobierno comienza abriendo supermercados subsidiados con precios artificialmente bajos, lo que impide que los comercios privados puedan competir. Una vez desaparece la competencia, afirmó, las tiendas estatales terminan convirtiéndose en la única alternativa disponible para los consumidores.

La legisladora aseguró que ese proceso desemboca posteriormente en problemas de abastecimiento, racionamientos, largas filas para adquirir productos básicos, deterioro progresivo de la calidad de los alimentos y un aumento permanente del gasto público.

"No resolvieron el hambre. Simplemente construyeron otra cola de pan soviética", concluyó McClain en su publicación.

La polémica estalló en redes sociales

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​"Mamdani acaba de anunciar que abrirá cinco tiendas de comestibles administradas por la ciudad y financiadas con impuestos. Los precios estarán fijados un 30% por debajo de los precios minoristas", resumió la cuenta, cuya publicación acumuló miles de interacciones pocas horas después de hacerse pública la medida.

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​Las publicaciones alimentaron un intenso debate sobre el papel del Estado en la economía y sobre los límites de la competencia cuando una administración pública entra directamente en un mercado dominado por empresas privadas. El anuncio también fue ampliamente difundido por la popular cuenta financiera Wall Street Wolverine , seguida por millones de usuarios.​"Mamdani acaba de anunciar que abrirá cinco tiendas de comestibles administradas por la ciudad y financiadas con impuestos. Los precios estarán fijados un 30% por debajo de los precios minoristas", resumió la cuenta, cuya publicación acumuló miles de interacciones pocas horas después de hacerse pública la medida.​Las publicaciones alimentaron un intenso debate sobrey sobre los límites de la competencia cuando una administración pública entra directamente en un mercado dominado por empresas privadas.

El plan de Mamdani

El alcalde sostiene que la iniciativa permitirá aliviar el gasto de las familias en una de las ciudades más caras del país.

Según el Ayuntamiento, el descuento del 30% se aplicará a una "cesta básica" de productos esenciales, que incluirá frutas, verduras, carne, pescado, lácteos, pan, arroz, pasta, huevos y otros alimentos de consumo cotidiano. La administración calcula que los compradores podrían ahorrar alrededor de 90 dólares al mes, unos 1.000 dólares al año.

El primer supermercado abriría en Hunts Point, en el Bronx, a finales de 2027, mientras que otro establecimiento ya proyectado se ubicará en La Marqueta, en East Harlem. El objetivo del alcalde es que las cinco tiendas estén operativas antes de terminar su mandato.

Aunque los supermercados serán de propiedad municipal, la ciudad ha iniciado un proceso para seleccionar operadores privados que administren los establecimientos.

Un modelo que recuerda a economías de planificación estatal Para los críticos del proyecto, el debate trasciende el precio de los alimentos.

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​La comparación con modelos de economía planificada se ha convertido en uno de los principales argumentos de la oposición republicana.

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​Durante décadas, países como la antigua Unión Soviética, Cuba o Venezuela desarrollaron sistemas de distribución estatal de alimentos bajo el argumento de garantizar el acceso de la población a productos básicos.



Con el paso del tiempo, esos modelos fueron asociados con desabastecimiento, controles de precios, racionamiento, largas colas y elevados costes fiscales, circunstancias que los detractores del plan de Mamdani evocan al advertir sobre los riesgos de ampliar la intervención gubernamental en el mercado alimentario.

También cuestionan el coste para los contribuyentes

Las críticas no se limitan al aspecto ideológico.

Diversos analistas y organizaciones fiscales han pedido al Ayuntamiento que publique un estudio detallado sobre el impacto presupuestario del proyecto, su efecto sobre los supermercados privados y el coste que supondrá mantener los descuentos una vez entren en funcionamiento las tiendas. La Citizens Budget Commission, un grupo independiente de vigilancia fiscal de Nueva York, cuestionó que subvencionar supermercados para todos los consumidores sea la forma más eficiente de combatir la inseguridad alimentaria y reclamó un análisis público de su sostenibilidad.

Mientras tanto, algunos críticos han calculado que los 70 millones de dólares previstos para construir los establecimientos permitirían financiar más de un millón de membresías en cadenas mayoristas privadas como Costco, evitando crear una nueva estructura pública permanente.

Aunque el Ayuntamiento insiste en que la iniciativa representa una nueva herramienta para abaratar la cesta de la compra, el proyecto ya se ha convertido en uno de los primeros grandes frentes políticos de la administración de Mamdani y en un nuevo capítulo del debate nacional sobre hasta dónde debe llegar el Estado en la economía.