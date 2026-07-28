Ben Rice lidera la remontada de los Yankees con el mayor registro impulsador del equipo y Ali Sánchez conecta su primer jonrón en las Grandes Ligas

Publicado por Williams Perdomo 28 de julio, 2026

Los Yankees de Nueva York vinieron de atrás para derrotar 9-5 a los Medias Blancas de Chicago este lunes en el Guaranteed Rate Field, gracias a una ofensiva oportuna encabezada por Ben Rice, quien rompió el empate en la séptima entrada con un sencillo productor y llegó a 73 carreras impulsadas en la temporada, la mayor cantidad dentro del equipo.

El encuentro marcó el inicio de una serie de cuatro compromisos entre ambas novenas. Los Yankees llegaron a Chicago tras ganar dos de tres juegos frente a los Filis de Filadelfia, mientras que los Medias Blancas buscaban revancha luego de perder la serie disputada en junio en el Bronx.

Nueva York aprovechó tres errores defensivos de Chicago en los episodios finales para inclinar el encuentro a su favor. Jazz Chisholm Jr. aportó un sencillo remolcador en la octava entrada y, posteriormente, el receptor venezolano Ali Sánchez conectó el primer jonrón de su carrera en las Grandes Ligas, un cuadrangular de tres carreras por el jardín izquierdo frente a Sean Newcomb que amplió la ventaja definitiva.

En su segunda apertura desde que regresó de la lista de lesionados, Max Fried lanzó poco más de tres entradas y realizó 66 lanzamientos como parte de su proceso para recuperar ritmo de competencia. El zurdo tuvo un complicado primer episodio de 32 pitcheos, en el que permitió tres carreras.

Los Medias Blancas castigaron a Fried desde el inicio con carreras impulsadas de Colson Montgomery, Chase Meidroth y Braden Montgomery. El abridor de los Yankees terminó permitiendo cinco imparables, dos boletos y cuatro ponches.

La reacción de los visitantes comenzó en la cuarta entrada. Con las bases llenas y sin outs, Anthony Volpe produjo una carrera con un rodado, mientras que Chisholm conectó un doble de dos carreras para igualar el marcador. Spencer Jones añadió otra anotación con un rodado de out para completar un racimo de cuatro carreras.