El hijo de Eric Bieniemy, entrenador de los Kansas City Chiefs, fue arrestado tras el tiroteo que dejó herida a su madre

Vista del campo antes del inicio del Super Bowl LIX entre los Kansas City Chiefs y los Philadelphia Eagles AFP

Publicado por Diane Hernández 28 de julio, 2026

El hijo del coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, Eric Bieniemy, fue arrestado en Virginia tras ser acusado de disparar contra su madre durante un incidente ocurrido en la vivienda familiar de Ashburn, en el condado de Loudoun.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Loudoun, los agentes acudieron la noche del domingo a una llamada de emergencia por un tiroteo en una residencia, donde encontraron a Mia Bieniemy, de 57 años, con múltiples heridas de bala. La mujer fue trasladada a un hospital de la zona, donde permanece en condición estable.

El hijo enfrenta varios cargos graves

Las autoridades identificaron al presunto agresor como Elijah Zion Bieniemy, de 27 años, hijo del matrimonio. Fue arrestado poco después del incidente y acusado de:

Lesiones dolosas (malicious wounding).

Uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave.

Disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda.

El acusado permanece detenido sin derecho a fianza en el Centro de Detención para Adultos del Condado de Loudoun mientras continúa la investigación. Las autoridades no han revelado hasta el momento el motivo del tiroteo.

Eric Bieniemy se ausentó del campamento de entrenamiento Eric Bieniemy, actual coordinador ofensivo de los Kansas City Chiefs, se encontraba con el equipo en el campamento de entrenamiento de pretemporada en St. Joseph, Missouri, cuando ocurrió el incidente.

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​El entrenador no asistió a las actividades del lunes para atender la emergencia familiar. Los Chiefs emitieron un breve comunicado confirmando que conocen la situación.

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​"El club está al tanto del incidente que involucra a la familia de Eric Bieniemy. Por respeto a su privacidad, no haremos comentarios en este momento. Nuestros pensamientos y oraciones están con ellos".

Andy Reid expresó su apoyo

El entrenador en jefe de Kansas City, Andy Reid, manifestó públicamente su respaldo a Bieniemy y confirmó que Mia Bieniemy se encuentra estable.

Reid señaló que, en un momento como este, "la familia es lo primero" y explicó que otros integrantes del cuerpo técnico asumirán temporalmente las funciones ofensivas mientras Eric Bieniemy permanece junto a sus seres queridos.

Una figura clave en la organización de Kansas City

Eric Bieniemy es uno de los entrenadores más reconocidos de la NFL. Formó parte del cuerpo técnico que Andy Reid llevó a Kansas City en 2013, inicialmente como entrenador de corredores, antes de convertirse en coordinador ofensivo.

Durante su primera etapa con los Chiefs ayudó a construir una de las ofensivas más exitosas de la liga, contribuyendo a que la franquicia alcanzara tres Super Bowls y conquistara dos campeonatos.

Tras pasar por los Washington Commanders y posteriormente por los Chicago Bears, Bieniemy regresó esta temporada a los Chiefs para asumir nuevamente la coordinación ofensiva.