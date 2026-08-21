Publicado por Carlos Dominguez 21 de agosto, 2026

Un jurado de Alabama condenó el jueves al New York Times (NYT) a pagar $9,25 millones a Kai Spears, exjugador de baloncesto de la Universidad de Alabama, al considerar que el diario lo difamó en un artículo de 2023 que lo vinculaba erróneamente con un tiroteo mortal.

Tras un juicio de nueve días, Fox News informó que el jurado de ocho personas determinó que el periódico había dañado la reputación de Spears, entonces un freshman de 18 años que formaba parte del equipo Crimson Tide como jugador no becado.

El NYT rectificó solo después de la demanda

El reportaje, publicado en marzo de 2023 y firmado por el periodista deportivo Billy Witz, identificó incorrectamente a Spears como uno de los ocupantes del vehículo presente en el lugar de un tiroteo ocurrido en enero de ese año, en el que murió Jamea Harris, de 23 años.

El NYT añadió una nota de los editores en junio de 2023, pero solo después de que Spears presentara la demanda ante el Tribunal de Distrito de EEUU para el Distrito Norte de Alabama.

En esa nota, el diario reconoció que "la versión original de este artículo, publicada el 15 de marzo, identificó erróneamente a la persona que estaba en el coche con Brandon Miller cuando ocurrió el tiroteo".

El artículo "tenía un error, sin duda"

Según el propio periódico, la información procedía de "una persona familiarizada con el caso" y, tras nuevas comprobaciones impulsadas por la demanda, se determinó que el otro ocupante era Cooper Lee, un estudiante que trabajaba como manager del equipo.

Witz testificó que se basó en una fuente anónima a la que describió como "una persona de alto nivel, profesional" con acceso a transcripciones, vídeos y fotos del caso, y en otra que mencionó a "un chico blanco del equipo de baloncesto". El periodista admitió que el artículo “tenía un error, sin duda”.

El NYT está "revisando nuestras opciones legales"

El New York Times señaló que no había perdido un juicio por difamación en Estados Unidos por uno de sus artículos en más de 50 años.

Un portavoz del diario declaró: "Estamos decepcionados de que el jurado haya considerado al Times responsable de un error honesto. Agradecemos al jurado su servicio, pero creemos que el veredicto y la cuantía de los daños son contrarios a la ley y no están respaldados por las pruebas. Estamos revisando nuestras opciones legales".

El equipo legal de Spears no respondió de inmediato a las solicitudes de comentarios.