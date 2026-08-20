Trump muestra la construcción del helipuerto de la Casa Blanca: "Ahora, no tendremos ningún problema con el césped"

Donald Trump enseña la construcción de un helipuerto en la Casa Blanca. 19 de agosto de 2026 AFP .

Publicado por Alejandro Baños 20 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump presentó el nuevo helipuerto de la Casa Blanca, el último de los proyectos de construcción planificados para remodelar la residencia presidencial.

Reunido con varios periodistas, Trump mostró cómo está quedando la pista donde aterrizará el Marine One (helicóptero presidencial) y otros helicópteros que tendrán autorización para hacerlo. Esta prevista que este terminada antes de que el presidente de China, Xi Jinping, visite Washington DC el 24 de septiembre.

"Si hay algo que sé hacer es construir", dijo Trump a periodistas. "Amo la construcción".

El presidente especificó la razón que le llevó a colocar esta plataforma dentro del recinto de la Casa Blanca.

"Ahora, con el helipuerto, no tendremos ningún problema con el césped", matizó Trump. Hasta ahora, los helicópteros, incluidos el Marine One, aterrizaban sobre el césped, provocando en ciertas ocasiones quemaduras y destrozos.

Además, el presidente firmó la parte posterior de una piedra con forma de cabeza de águila que será insertada en la plataforma.

Este helipuerto es uno de los proyectos que entran dentro de la remodelación de la Casa Blanca, en los que también están un salón de baile, un búnker subterráneo o una pista para el despegue y aterrizaje de drones.