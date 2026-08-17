La Corte Suprema rechaza por segunda vez el intento de Trump de frenar la indemnización a E. Jean Carroll

Publicado por Williams Perdomo 17 de agosto, 2026

La Corte Suprema rechazó este lunes, por segunda vez, la solicitud del presidente Donald Trump para revertir el veredicto de un jurado que le ordenó pagar cinco millones de dólares a la escritora E. Jean Carroll.

Según informó NBC News, el máximo tribunal declinó nuevamente revisar la apelación de Trump, después de que en junio ya había rechazado su solicitud inicial. El presidente había pedido a los jueces que reconsideraran esa decisión.

Trump ya entregó los cinco millones, además de los intereses correspondientes. El caso se originó en una demanda federal presentada por Carroll en Nueva York, en la que alegó que Trump la agredió sexualmente en el vestidor de unos grandes almacenes en 1996.

Las acusaciones por difamación están relacionadas con declaraciones que Trump realizó sobre Carroll después de su primer mandato presidencial. Trump ha negado cualquier conducta indebida y ha afirmado que no conoce a Carroll.