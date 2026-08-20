Las solicitudes de subsidio por desempleo caen a 206.000

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2026

Las nuevas solicitudes de subsidio por desempleo disminuyeron en 6.000 la semana pasada, hasta 206.000, según el Departamento de Trabajo.

En la semana que terminó el 15 de agosto, las solicitudes iniciales de seguro de desempleo ajustadas estacionalmente se situaron en 206.000, frente a las 212.000 de la semana anterior, cuyo dato fue revisado al alza desde 209.000, según el informe del Departamento de Trabajo.

El promedio móvil de cuatro semanas, que permite observar la evolución de las solicitudes reduciendo las fluctuaciones semanales, subió a 204.000, frente a los 199.750 registrados la semana anterior.

Las solicitudes iniciales son consideradas por el Departamento de Trabajo un indicador adelantado de las condiciones del mercado laboral, ya que corresponden a personas desempleadas que presentan una solicitud después de separarse de su empleador.

Aumentan las personas que reciben beneficios

El número de personas que continuaban recibiendo beneficios de desempleo también aumentó durante la semana que terminó el 8 de agosto.

El Departamento de Trabajo contabilizó 1.799 millones de personas con desempleo asegurado, 18.000 más que la semana anterior. La tasa de desempleo asegurado se mantuvo en 1,2%.

El promedio de cuatro semanas de personas con desempleo asegurado alcanzó 1.789 millones, un incremento de 2.500 respecto al promedio revisado de la semana anterior.

En el conjunto de todos los programas, las semanas continuadas reclamadas para recibir beneficios sumaron 1.839.126 durante la semana que terminó el 1 de agosto, 21.302 menos que la semana anterior y por debajo de los 2.005.772 registrados en la semana comparable de 2025.

Michigan, Nueva York y Texas registran los mayores aumentos

Los datos estatales muestran variaciones importantes entre distintas partes del país.

Durante la semana que terminó el 8 de agosto, los mayores incrementos en las solicitudes iniciales se registraron en Michigan, con 1.931 solicitudes adicionales; Nueva York, con 1.379; Texas, con 1.324; Carolina del Sur, con 1.268; e Illinois, con 994.

En Michigan, las solicitudes iniciales pasaron de 4.485 a 6.416; en Nueva York aumentaron de 12.942 a 14.321; y en Texas subieron de 13.730 a 15.054.