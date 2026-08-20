La FDA eleva al máximo nivel de riesgo el retiro de frutos rojos congelados vendidos en Publix

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2026

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) elevó al máximo nivel de riesgo sanitario el retiro de arándanos y frutos rojos mixtos congelados de la marca GreenWise vendidos en supermercados Publix, debido a una posible contaminación con E. coli.

La FDA clasificó el retiro como “Class 1”, la categoría más grave de la agencia, que se aplica cuando existe una probabilidad razonable de que el consumo o la exposición a un producto afectado pueda provocar consecuencias graves para la salud o incluso la muerte.

Publix anunció el 29 de julio el retiro de cuatro variedades de arándanos orgánicos y frutos rojos mixtos congelados GreenWise comercializados en sus establecimientos de Alabama, Florida, Georgia, Kentucky, Carolina del Norte, Carolina del Sur, Tennessee y Virginia.

De acuerdo con los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), 12 personas en dos estados han sido infectadas con la cepa de E. coli vinculada al brote. Hasta el momento, no se han reportado muertes relacionadas con el brote.

Los productos afectados tienen fechas de vencimiento anteriores al 9 de febrero de 2028. La FDA y Publix recomiendan a los consumidores desecharlos o devolverlos a cualquier establecimiento Publix para obtener un reembolso completo.

Los productos incluidos en el retiro son:

GreenWise Organic Whole Blueberries, de 10 onzas, UPC 41415-06453.

GreenWise Organic Whole Blueberries, de 48 onzas, UPC 41415-12053.

GreenWise Organic Whole Mixed Berries, de 10 onzas, UPC 41415-06753.

GreenWise Organic Whole Mixed Berries, de 48 onzas, UPC 41415-12153.