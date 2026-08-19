Un inmigrante ilegal liberado en la era Biden está acusado de asesinar a una madre en Virginia

Publicado por Diane Hernández 19 de agosto, 2026

Un inmigrante salvadoreño que ingresó ilegalmente al país y fue liberado tras ser detenido en la frontera en 2024 fue acusado del brutal asesinato de una mujer de 42 años en el condado de Fairfax, Virginia, según informaron autoridades y medios locales.

El sospechoso, Alexis Antonio Cedillos-Campos, de 19 años, enfrenta un cargo de asesinato en segundo grado por la muerte de Carmen Lizet Puch, una residente de Reston y madre de una niña de tres años.

Fue detenido y liberado en la frontera durante la Administración Biden

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) confirmó a 7News que Cedillos-Campos es ciudadano de El Salvador y que fue detenido por agentes de la Patrulla Fronteriza en abril de 2024, después de cruzar ilegalmente la frontera cerca de El Paso, Texas.

Posteriormente fue liberado dentro de Estados Unidos, según DHS. FOX 5 DC también informó, citando fuentes federales, que el joven había sido aprehendido y liberado en la frontera durante la Administración de Joe Biden.

Breitbart, que reportó el caso, vinculó esa liberación con las políticas migratorias de la anterior Administración.