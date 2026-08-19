El boom empresarial hispano: más de 173.000 nuevas empresas y crecimiento en 48 estados

Publicado por Williams Perdomo 19 de agosto, 2026

El emprendimiento hispano se ha consolidado como una de las grandes fuerzas de crecimiento empresarial en el país. Entre 2017 y 2023, los emprendedores hispanos crearon más de 173.000 nuevas empresas con empleados, un aumento del 54%, mientras que los emprendedores no hispanos sumaron poco más de 48.000.

Los datos forman parte de un nuevo informe de Third Way, que destaca el papel cada vez más importante de los hispanos en la economía estadounidense. Según el estudio, si los latinos de Estados Unidos fueran una economía independiente, ocuparían el cuarto lugar entre las mayores economías del mundo, por encima de países como Reino Unido, Japón e India.

Las mujeres también impulsan el crecimiento

El avance del emprendimiento hispano tiene además un importante componente femenino. Una de cada tres nuevas empresas con empleados propiedad de hispanos es de una mujer.

Las empresas dirigidas por mujeres hispanas también registraron un fuerte crecimiento de sus ingresos. Entre 2020 y 2023, sus ingresos casi se duplicaron, superando el crecimiento registrado por las empresas propiedad de hombres hispanos.

El crecimiento se produjo incluso durante la pandemia, un período en el que numerosos negocios estadounidenses enfrentaron dificultades para mantenerse abiertos. Las empresas propiedad de hispanos continuaron aumentando en número y también registraron un crecimiento de sus ingresos.

Entre 2020 y 2023, el cambio anual en los ingresos generados por las empresas propiedad de hispanos superó al de las empresas propiedad de no hispanos.