Murió un médico de Penn State Health en una colisión entre un avión y un helicóptero en Pennsylvania

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2026

Paul William Sokoloski, médico de emergencias de 57 años y residente de Hershey, murió en el lugar de un accidente ocurrido este miércoles, según informaron la Policía Estatal de Pennsylvania y el forense del condado de Cumberland, Charley Hall.

Sokoloski fue declarado muerto en el lugar del accidente, de acuerdo con el comunicado difundido por PA-Fire&Police.

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El médico trabajó durante décadas en el área de medicina de emergencias. Según su perfil de LinkedIn, desde octubre de 2022 se desempeñaba como médico de emergencias en Penn State Health, con funciones en Penn State Health Holy Spirit Medical Center y Penn State Health Hampden Medical Center.

También había trabajado como médico de emergencias para WPA Emergency Medicine Staffing desde 2015, de acuerdo con la información de su perfil profesional.

El comunicado expresó sus condolencias a los familiares, amigos y a las agencias que participaron en la respuesta al accidente.