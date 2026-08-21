Tormentas dejan daños e inundaciones en el noreste y anticipan un fin de semana de clima extremo, con otra amenaza en Hawái

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2026

Fuertes lluvias, vientos e inundaciones golpearon el noreste de Estados Unidos este jueves, con una posible tornado que causó daños en un club de playa de Long Island, decenas de personas atrapadas en vehículos por las inundaciones en Nueva Jersey y cortes de electricidad en partes de Delaware. El pronóstico apunta además a un fin de semana de tiempo severo en distintas regiones del país, mientras Hawái se prepara para la posible llegada de otro sistema tropical.

En Long Island, una posible tornado tocó tierra en Atlantic Beach y provocó importantes daños en un club de playa, donde quedaron esparcidas por la costa sillas de playa, vigas de madera y otros restos. El ejecutivo del condado de Nassau, Bruce Blakeman, declaró el estado de emergencia y señaló que no se habían reportado muertes ni heridas graves. Equipos de búsqueda fueron desplegados para comprobar que ninguna persona hubiera quedado atrapada en las cabañas.

En Nueva Jersey, los equipos de emergencia rescataron a decenas de personas que quedaron atrapadas en sus vehículos debido a las inundaciones en la costa sur. En Delaware, las tormentas provocaron cortes de electricidad en partes de la capital estatal.

El mal tiempo continuará afectando distintas zonas de Estados Unidos durante el fin de semana. El pronóstico contempla riesgo de tormentas severas e inundaciones repentinas en partes del este, especialmente desde Virginia hasta las Carolinas. Para este viernes existe además riesgo de tormentas severas capaces de producir vientos fuertes o dañinos en partes del sureste y las Carolinas.

Este sábado, nuevas lluvias y tormentas podrían incrementar el riesgo de precipitaciones excesivas e inundaciones a lo largo de la costa este. También existe posibilidad de tormentas severas en partes de los Grandes Lagos inferiores y el valle de Ohio.

En las Grandes Llanuras centrales y el Medio Oeste podrían desarrollarse tormentas organizadas, con riesgo de tormentas severas, granizo y vientos dañinos, además de lluvias intensas e inundaciones localizadas.

Mientras tanto, Hawái enfrenta una amenaza meteorológica independiente. Las islas todavía se recuperan de los efectos del huracán Lala, que provocó daños en viviendas e infraestructura, inundaciones y cortes de electricidad. Ahora, los meteorólogos advierten sobre la posibilidad de que otro ciclón tropical se acerque durante el fin de semana.

Según The Associated Press, miles de viviendas y negocios permanecían sin electricidad mientras las autoridades continuaban con las labores de recuperación tras Lala. El nuevo sistema tropical podría generar fuertes lluvias sobre una zona que permanece saturada, aumentando el riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra, especialmente en la Isla Grande.