Cinco estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador mueren en accidente de helicóptero en Kenia

Publicado por Williams Perdomo 19 de agosto, 2026

Cinco ciudadanos estadounidenses y el jefe de inteligencia de Ecuador, Michele Sensi-Contugi, murieron junto con su esposa en un accidente de helicóptero que transportaba turistas y que se estrelló este miércoles en el centro de Kenia.

La embajada de Estados Unidos en Kenia mantiene contacto con las autoridades locales tras el accidente, informó un portavoz del Departamento de Estado en un correo electrónico recibido por AFP, en el que expresó sus condolencias a las familias y allegados de las víctimas. El Departamento de Estado confirmó a la agencia que cinco ciudadanos estadounidenses fallecieron en el siniestro.

El helicóptero se estrelló en la zona del monte Ololokwe, aproximadamente 250 kilómetros al norte de Nairobi, según una fuente aeronáutica consultada por AFP.

“Puedo confirmar que se ha producido un accidente; no hay sobrevivientes”, declaró la fuente, que pidió mantener su identidad en anonimato.

Entre las víctimas se encuentran Michele Sensi-Contugi, jefe del Centro Nacional de Inteligencia de Ecuador, y su esposa, la diseñadora Stephany Hollihan, además de los cinco ciudadanos estadounidenses.

“Hoy es un día muy triste y doloroso. Hay momentos en los que las palabras no alcanzan para entender ni explicar una pérdida tan inesperada”, escribió en X la vicepresidente de Ecuador, María José Pinto, quien expresó sus condolencias a las familias de las víctimas.

Sensi-Contugi, de 44 años, era cercano al presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, quien gobierna un país afectado por una grave crisis de seguridad. Fue nombrado jefe del Centro Nacional de Inteligencia en 2024 y ocupó simultáneamente durante algunos meses el cargo de ministro de Gobierno.

Antes de incorporarse al sector público, Sensi-Contugi era conocido como empresario del sector de la ropa. Era hijo de padre italiano y madre ecuatoriana.