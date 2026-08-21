El Congreso investiga los informes que ayudaron a convertir las cuotas DEI en una norma para las juntas directivas

Los republicanos de la Cámara de Representantes han acusado a un importante grupo de consultoría de realizar afirmaciones engañosas sobre la DEI que provocaron pérdidas de ingresos por valor de miles de millones de dólares.

El diputado Brandon Gill, republicano por Texas y presidente del Grupo de Trabajo para la Defensa de los Derechos Constitucionales y la Denuncia de Abusos Institucionales, ha abierto una investigación sobre McKinsey & Company por promover lo que, según él, son afirmaciones engañosas sobre los beneficios de que las empresas adopten prácticas discriminatorias en materia de DEI.

"McKinsey publicó cuatro informes titulados Why Diversity Matters (2015), Delivering Through Diversity (2018), Diversity Wins (2020) y Diversity Matters Even More (2023). Estos informes alegan que existe una fuerte relación entre las empresas con mayores niveles de "diversidad" racial y de género, y hacen hincapié en que una mayor diversidad en las empresas aumenta la probabilidad de mejorar los resultados financieros", escribió Gill en un comunicado de prensa en el que anunciaba la investigación. "Estos informes de McKinsey han tenido una gran influencia, ya que han sido citados por empresas que cotizan en bolsa, gestores de activos, firmas de asesoramiento en materia de voto por delegación e instituciones bancarias, entre otros, como motivo para incorporar objetivos ilegales basados en la raza y el género en las políticas de contratación, promoción, remuneración de ejecutivos y voto por delegación de los gestores de activos".

Los investigadores que han intentado replicar los resultados de McKinsey no lo han conseguido, señaló el grupo de trabajo, lo que sugiere que McKinsey podría haber invertido la relación de causa y efecto en sus conclusiones. El Congreso alegó además que las prácticas de contratación y promoción basadas en la diversidad, la equidad y la inclusión (DEI) han supuesto a EEUU pérdidas de ingresos por valor de miles de millones de dólares, incluidos 94.000 millones de dólares en 2023.

Un portavoz de McKinsey declaró Fox News esta semana que la consultora se mantiene firme en su investigación.

"También reconocemos que la diversidad en el lugar de trabajo abarca una amplia gama de orígenes, experiencias y perspectivas. Hemos cumplido y seguiremos cumpliendo la legislación de EE. UU. y de los demás mercados en los que operamos", añadió el portavoz.

Como parte de la investigación del grupo de trabajo, Gill ha solicitado a McKinsey los conjuntos de datos subyacentes, incluidos los datos brutos o sin procesar, la documentación de las fuentes y cualquier exclusión; las comunicaciones internas y externas entre McKinsey y cualquier otra persona implicada que hagan referencia a la elaboración de los informes; todos los documentos y comunicaciones relacionados con el control de calidad interno; y todas las comunicaciones entre McKinsey e instituciones académicas, empresas o gobiernos que recibieron el informe y a los que se les comunicó que existía una relación entre la diversidad y los resultados financieros.

El grupo de trabajo de Gill también solicitó todos los documentos y comunicaciones que hicieran referencia a cualquiera de los cuatro informes o al análisis de la legalidad del uso de la DEI y de si esta viola el Título VII de la Ley de Derechos Civiles de 1964, que prohíbe la discriminación en el empleo por motivos de raza o sexo. El grupo de trabajo también solicitó información relativa a los pagos y las relaciones financieras entre McKinsey y cualquier organización que colaborara en los informes.

"McKinsey no ha hecho públicos los conjuntos de datos subyacentes utilizados para elaborar sus informes sobre DEI", afirmó Gill.

En un ejemplo citado por Gill, la "Oficina de Inversiones del Sistema de Jubilación de los Empleados Públicos de California (CalPERS) citó dos de los informes de DEI de McKinsey en su explicación para votar en contra de tres miembros del consejo de administración de P.A.M. Transportation Services, Inc. que no habían cumplido con sus exigencias de diversidad en el consejo".

Gill señaló que este era uno de los pocos ejemplos en los que los informes de McKinsey se habían citado directamente como motivo de discriminación laboral.

"Aunque McKinsey ha afirmado que los estudios sobre DEI solo encontraron una relación correlativa entre la DEI y un mejor rendimiento financiero, la portavoz de McKinsey y autora de cuatro de los informes sobre DEI, Vivian Hunt, afirmó públicamente que "las empresas líderes de nuestras bases de datos apuestan por la diversidad porque es un imperativo empresarial y genera resultados empresariales reales."

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