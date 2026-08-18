El DOJ pide reactivar los cargos por tráfico de inmigrantes contra Kilmar Abrego García

Publicado por Diane Hernández 18 de agosto, 2026

El Departamento de Justicia (DOJ) pidió a una corte federal de apelaciones que reactive los cargos por tráfico de inmigrantes con fines de lucro y conspiración contra Kilmar Abrego García, el ciudadano salvadoreño cuyo caso se convirtió en uno de los principales focos de la disputa migratoria de la Administración Trump.

La Fiscalía federal del Distrito Medio de Tennessee presentó el lunes 17 de agosto su escrito ante la Corte de Apelaciones del Sexto Circuito, solicitando que sea revocada la decisión que en mayo desestimó la acusación contra Abrego García.

Según el comunicado oficial del Departamento de Justicia, los fiscales sostienen que la decisión de procesarlo fue tomada por fiscales de carrera basándose en las pruebas disponibles y no como represalia por su batalla judicial contra el Gobierno.

“La acusación y el procesamiento de Abrego García [...] no fueron vengativos”, sostuvo la Fiscalía, que afirmó que los cargos respondieron a la convicción de los fiscales de que existían pruebas suficientes para demostrar los delitos imputados.

El DOJ cuestiona la decisión del juez

El juez federal Waverly Crenshaw había desestimado el caso el pasado 22 de mayo al considerar que existía una “presunción de vindictividad” en la actuación del Gobierno. Crenshaw concluyó que el proceso penal no se habría iniciado de no ser por la demanda con la que Abrego García desafió su deportación a El Salvador.

El DOJ rechaza ahora ese razonamiento y sostiene en su escrito de apelación de 71 páginas que el tribunal de distrito aplicó incorrectamente los precedentes de la Corte Suprema y del Sexto Circuito. Para el Gobierno, el fallo supone una expansión injustificada de la capacidad de los tribunales para examinar las motivaciones internas de los fiscales.

Los fiscales insisten además en que, después de que los tribunales ordenaran facilitar el regreso de Abrego García a Estados Unidos, la investigación fue reabierta y se obtuvo nueva evidencia que llevó a un gran jurado a formular la acusación.