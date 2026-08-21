Jacob deGrom alcanza los 2.000 ponches en la MLB y hace historia con los Rangers

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2026

Por un breve momento a mediados del primer inning la noche de este jueves, Jacob deGrom se paró en el montículo del Globe Life Field, se quitó la gorra y saludó al público. El as de los Rangers había abierto el último juego de la serie contra los Nacionales con dos ponches consecutivos ante Daylen Lile y el exprospecto de Texas Abimelec Ortiz, alcanzando finalmente una marca que había quedado pendiente en sus dos aperturas anteriores.

Según MLB, deGrom superó los 2.000 ponches de por vida y empató su mejor registro de la temporada con 10 abanicados en la jornada, además de lanzar seis entradas en blanco en las que permitió apenas un hit en la victoria de los Rangers por 2-0 sobre los Nacionales.

DeGrom se convirtió en el segundo pitcher que más rápido ha llegado a los 2.000 ponches en la historia de MLB, tanto en juegos disputados como en innings lanzados. Alcanzó la cifra en 272 juegos, solo por detrás de los 262 de Randy Johnson, y en 1.661 entradas, únicamente superado por las 1.626 de Chris Sale.