Lluvias intensas, inundaciones repentinas y tormentas severas se extienden por varias regiones mientras persiste el calor extremo

Publicado por Williams Perdomo 20 de agosto, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional pronosticó lluvias intensas, riesgo de inundaciones repentinas y tormentas severas desde el valle de Ohio y Tennessee hasta la costa del Atlántico Medio, mientras una ola de calor peligrosa persiste en el sur y avanza hacia el suroeste.

El Centro de Predicción Meteorológica del NWS señaló que las amenazas de lluvias fuertes, inundaciones repentinas y tiempo severo se desplazarán este jueves desde el valle de Ohio y Tennessee hacia la costa del Atlántico Medio. El pronóstico es válido desde las 12:00 GMT del jueves hasta las 12:00 GMT del sábado.

El organismo explicó que una masa de aire frío procedente de Canadá avanzará hacia el noreste de Estados Unidos durante los próximos días, mientras una extensa zona de altas temperaturas permanece estacionada sobre los estados del sur.

La interacción entre un frente estacionario al sur y el frente frío procedente de Canadá favorecerá una zona de lluvias intensas. Se esperan precipitaciones fuertes acompañadas de tormentas desde aproximadamente la interestatal I-95 hacia el este y hasta la costa norte del Atlántico Medio.

El Centro de Predicción Meteorológica ha establecido un riesgo leve de lluvias excesivas, principalmente durante este jueves, cuando el calentamiento diurno alcance su máxima intensidad. El Centro de Predicción de Tormentas también ha señalado un riesgo leve de tiempo severo, con rachas de viento dañinas como principal amenaza.

Durante la noche de este jueves y las primeras horas del viernes, las lluvias intensas se alejarán temporalmente de la costa del Atlántico Medio a medida que una zona de bajas presiones avance frente a la costa del sur de Nueva Inglaterra. Algunas precipitaciones más ligeras podrían desplazarse hacia el sur de Nueva Inglaterra durante el viernes.

Tormentas severas en el centro y norte del país

Otra zona de riesgo se ubicará en el centro del país. Nebraska oriental, Minnesota y Wisconsin podrían registrar tormentas severas desde la tarde hasta la noche del jueves.

El NWS indicó que el principal peligro será la presencia de granizo de gran tamaño y daños aislados provocados por el viento.

El viernes, gran parte del centro y este de Nebraska volverá a enfrentar condiciones favorables para tormentas severas. El organismo meteorológico señaló que la humedad, la inestabilidad y la cizalladura del viento podrían favorecer la formación de supercélulas.

Para la tarde y noche del viernes existe un riesgo leve de tiempo severo, con posibilidad de granizo dañino aislado o disperso, incluido granizo de más de dos pulgadas, además de fuertes rachas de viento.

En el sureste del país también se esperan numerosas tormentas dentro de un ambiente muy húmedo e inestable. El riesgo de lluvias excesivas se extiende desde el norte de Carolina del Sur hasta el sur de Virginia.

Mientras tanto, las tormentas asociadas al monzón serán más activas durante las tardes en los estados de la región de Four Corners. El Centro de Predicción Meteorológica mantiene un riesgo marginal de lluvias excesivas durante los próximos días y un riesgo leve para el sur de Arizona este jueves.