La Fiscalía acusa a "Keffe D" de ordenar el crimen de Tupac Shakur tras una paliza en Las Vegas

Duane Davis entra a la sala del tribunal tras un receso en su juicio por asesinato, este 17 de agosto.STEVE MARCUS / PISCINA / AFP.

Publicado por Andrés Ignacio Henríquez 17 de agosto, 2026

Casi tres décadas después del tiroteo que conmocionó a la industria musical, el juicio por el asesinato de Tupac Shakur tuvo avances este lunes en Las Vegas.

El único acusado en el caso, Duane "Keffe D" Davis, de 63 años, se enfrenta a cargos de homicidio con arma mortal en beneficio de una pandilla criminal. De ser hallado culpable, el imputado podría ser condenado a cadena perpetua.

En el primer día de alegatos de la acusación, la Fiscalía sostuvo ante el jurado que la muerte del legendario rapero, ocurrida el 7 de septiembre de 1996, no fue un hecho fortuito, sino una represalia orquestada minuciosamente.

Según el fiscal fiscal adjunto principal, Binu Palal, el ataque contra Shakur ocurrió dos horas y media después de que el rapero y su entorno agredieran públicamente a Orlando "Baby Lane" Anderson, sobrino de Davis, en el vestíbulo de un hotel tras una pelea de boxeo de Mike Tyson.

"Sucedió en un acto de venganza", sostuvo el fiscal, asegurando que, aunque Davis no apretó el gatillo, fue quien suministró el arma a los ocupantes del asiento trasero del vehículo desde el cual se disparó contra el automóvil de Shakur.

Las autoconfesiones que revivieron el caso

A lo largo de los años, el estancamiento de las investigaciones policiales mantuvo el crimen en la impunidad. Sin embargo, la situación dio un giro definitivo cuando el propio Davis ofreció entrevistas en medios de comunicación y coescribió en 2019 sus memorias, tituladas 'Compton Street Legend', donde detalló su participación en el tiroteo desde un Cadillac blanco.

Los fiscales sostienen que los propios testimonios y declaraciones públicas del acusado reabrieron las pesquisas, argumentando que Davis mantuvo durante décadas un resentimiento que lo llevó a vanagloriarse del hecho.

La defensa tilda el relato de "ficción"

Por su parte, la defensa de Davis, encabezada por el abogado Michael Sanft, desacreditó la postura de la acusación señalando que la narrativa presentada es una mera "ficción" comercial concebida para lucrarse con la venta de un libro.

Según la cobertura en sala difundida por la filial de CBS, KLAS-TV, la defensa cuestionó la falta de pruebas físicas y testigos vivos 30 años después, sugiriendo que la investigación policial original fue deficiente y llena de vacíos procesales.

Familiares cercanos de Shakur, entre ellos su hermano Maurice, asistieron a la primera jornada en la corte para seguir de cerca las declaraciones de los primeros testigos, en un proceso que se extenderá durante varias semanas y que contempla la comparecencia de más de 30 personas.