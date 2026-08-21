El FBI arresta a una mujer acusada de planear un ataque inspirado en ISIS contra el Capitolio de Nueva York

Publicado por Williams Perdomo 21 de agosto, 2026

El FBI detuvo en Albany a una mujer de 35 años acusada de intentar proporcionar apoyo material a ISIS y de planear un ataque contra el Capitolio del estado de Nueva York, en un presunto complot inspirado en el grupo terrorista Estado Islámico (ISIS).

Según NBC News, Jessica Bowie habría manifestado a una fuente confidencial que apoyaba a ISIS y le habría solicitado ayuda para aprender a fabricar explosivos. La mujer fue arrestada este miércoles por el Joint Terrorism Task Force del FBI en Albany y enfrenta un cargo por intentar proporcionar apoyo material a una organización terrorista extranjera designada.

La investigación federal sostiene que Bowie mantuvo comunicaciones entre el 16 de julio y el 17 de agosto con una fuente que colaboraba con el FBI y se hacía pasar por un facilitador de ISIS. Durante esos contactos, según la denuncia penal, habría expresado su intención de atacar el Capitolio de Nueva York.

El edificio se encontraba a menos de dos millas de su vivienda. Las autoridades aseguran que Bowie visitó el Capitolio cinco veces entre el 21 de julio y el 9 de agosto, mientras equipos de vigilancia la observaron fotografiando el área.

En los mensajes intercambiados con la fuente, Bowie habría expresado su intención de causar daños importantes en el edificio y matar a los senadores mientras estuvieran reunidos. También habría señalado que quería que el ataque tuviera un impacto sobre el sistema estadounidense.

La denuncia sostiene que Bowie pretendía realizar el ataque en un día en el que estuviera presente el mayor número posible de senadores. Además, habría planeado escapar después de la operación y regresar posteriormente para llevar a cabo otros ataques si conseguía evadir a las autoridades.

Craig Tremaroli, agente especial a cargo de la oficina del FBI en Albany, afirmó que los planes atribuidos a Bowie iban más allá del Capitolio estatal. Según el funcionario, también habría hablado de atacar la Casa Blanca y al presidente de Estados Unidos, además de Times Square durante la víspera de Año Nuevo.

Cuando se le preguntó por qué había elegido el Capitolio estatal como objetivo, Bowie habría respondido: “Idealmente sería la Casa Blanca con el presidente, pero, como, ese es un trabajo aún más difícil”.

La investigación también documentó presuntas gestiones para conseguir materiales para fabricar explosivos. Una de las fuentes confidenciales habría entregado a Bowie 200 dólares para adquirir esos materiales, que la mujer habría comprado el 5 de agosto en un Home Depot y posteriormente entregado a las fuentes.

Las autoridades también alegan que Bowie buscó obtener una pistola y municiones. Según la denuncia, habría dicho que quería el arma para poder disparar contra los policías si estos se acercaban durante el ataque. El miércoles se reunió con las fuentes confidenciales para comprar un arma y municiones, de acuerdo con los investigadores.

La denuncia señala además que Bowie habría expresado su apoyo a ISIS en varias grabaciones de audio en inglés y árabe. Craig Tremaroli afirmó que en una ocasión escribió: “Alabado sea Allah por el 11 de septiembre”.