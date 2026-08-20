Target toma ventaja sobre Walmart en las visitas a sus tiendas en plena batalla por el consumidor

Publicado por Diane Hernández 20 de agosto, 2026

Target logró acelerar el ritmo de visitas a sus establecimientos en el país durante el segundo trimestre de 2026 y superó ampliamente el crecimiento registrado por Walmart, en momentos en que los grandes minoristas mantienen una intensa batalla de descuentos para conquistar a consumidores cada vez más pendientes de los precios.

Según datos de Placer.ai citados por TheStreet, el tráfico en las tiendas de Target aumentó un 4,7% interanual durante el segundo trimestre, frente a un incremento de apenas 0,7% en Walmart.

El avance coincide con una estrategia de Target centrada en recuperar compradores mediante promociones, reducción de precios y una renovación de parte de su oferta, especialmente en categorías de alta frecuencia como alimentos y productos para el hogar.

Una guerra de descuentos por el consumidor estadounidense

La competencia entre ambas cadenas quedó especialmente clara durante el verano.

Target celebró del 23 al 26 de junio sus Target Circle Deal Days, una campaña en la que ofreció a los miembros de su programa de fidelidad descuentos de hasta el 45% en productos para el regreso a clases, universidad, ropa y artículos de temporada, según informó la propia compañía.

Walmart respondió prácticamente al mismo tiempo con Walmart Deals, celebrado entre el 22 y el 28 de junio, con miles de rebajas en electrónica, moda, juguetes, muebles y productos para el regreso a las aulas. La compañía explicó que las ofertas estuvieron disponibles tanto por internet como en sus tiendas de todo el país, de acuerdo a su comunicado oficial.

La batalla se prolongó durante el regreso a clases. Target anunció posteriormente reducciones de precios en miles de productos y señaló que el 95% de sus ofertas de útiles escolares estaban al mismo precio o por debajo del registrado el año anterior. La compañía también lanzó descuentos de hasta 30% en determinadas categorías entre el 26 de julio y el 1 de agosto.

Walmart, por su parte, aseguró que su campaña de regreso a clases contaba con más de 1.300 "Rollbacks" adicionales respecto al año anterior, además de mantener reducciones de precios en miles de productos durante el verano.

Target apuesta por recuperar tráfico

Target ha tratado de reforzar precisamente aquellas categorías capaces de generar visitas recurrentes. La compañía ha ampliado su estrategia en alimentos, productos esenciales y artículos escolares, al tiempo que intenta conservar su tradicional fortaleza en moda, hogar y productos de diseño.

Su estrategia llega después de que la empresa ya mostrara señales de recuperación al comienzo del ejercicio. En el primer trimestre de 2026, Target informó oficialmente que el tráfico comparable había aumentado 4,4% interanual, mientras las ventas digitales comparables crecieron 8,9%.

El comportamiento de los consumidores adquiere especial relevancia en un momento de enfriamiento de las ventas. Los últimos datos disponibles muestran que las ventas minoristas y de servicios de alimentación en Estados Unidos cayeron un 0,6% en julio frente a junio, hasta aproximadamente 763.600 millones de dólares, aunque continuaron un 5% por encima del mismo mes del año anterior. El reporte correspondiente a julio fue publicado el 14 de agosto por la Oficina del Censo de Estados Unidos.