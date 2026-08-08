Un juez desestima la solicitud del SPLC para archivar la acusación del Departamento de Justicia

Publicado por Just The News 8 de agosto, 2026

El viernes, un juez federal denegó la moción del Southern Poverty Law Center (SPLC) para desestimar la acusación del Departamento de Justicia contra la organización y, además, se negó a autorizar la investigación de los motivos del Departamento de Justicia.

El Departamento de Justicia anunció los cargos contra la organización, presentando seis cargos por fraude electrónico, cuatro por realizar declaraciones falsas a un banco y un cargo por conspiración para cometer blanqueo de capitales.

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El SPLC había alegado que el caso tenía motivaciones políticas,

El SPLC había alegado que el caso tenía motivaciones políticas, pero el juez rechazó ese argumento, afirmando que los escritos del SPLC estaban "cargados de retórica acalorada, más propia de un canal de noticias por cable o de un podcast".

"El SPLC no ha aportado ninguna prueba que demuestre la existencia de animadversión por parte de los fiscales implicados en la tramitación de este caso ni que dicha animadversión haya dado lugar a la acusación —el criterio exigido para la admisión de pruebas—", añadió el juez. "Al no poder cumplir ese criterio, tampoco cumple, necesariamente, el criterio más estricto que le daría derecho a la desestimación de la acusación".

El caso se tramita en el Distrito Central de Alabama.

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