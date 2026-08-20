EEUU envía a Liberia el primer grupo de deportados: hay venezolanos y cubanos entre ellos

Publicado por Diane Hernández 20 de agosto, 2026

El primer grupo de migrantes deportados desde Estados Unidos a Liberia llegó este jueves al país africano, marcando el inicio de un acuerdo migratorio mediante el cual Monrovia aceptó recibir hasta 1.200 ciudadanos de terceros países expulsados por la Administración de Donald Trump durante los próximos 12 meses.

El vuelo, con 20 deportados, aterrizó poco antes de las 13:00 hora local en el Aeropuerto Internacional Roberts, cerca de Monrovia. Tras descender de la aeronave, los migrantes fueron trasladados en autobús bajo supervisión de autoridades liberianas, según constató la AFP.

De acuerdo con Reuters, entre los recién llegados hay venezolanos, cubanos y colombianos, además de ciudadanos de otros países. El ministro de Información de Liberia, Jerolinmek Piah, aseguró que la mayoría procede de América Latina.

Liberia podrá recibir hasta 1.200 deportados

El Gobierno liberiano anunció esta semana que aceptará hasta 1.200 personas deportadas por Estados Unidos que no son ciudadanos de Liberia, en uno de los mayores acuerdos de este tipo alcanzados por Washington con un país africano.

Las autoridades señalaron que los extranjeros serán recibidos durante un periodo de un año y que podrán solicitar asilo en Liberia o abandonar libremente el territorio si así lo desean. El Gobierno sostiene que los migrantes serán tratados como "huéspedes".

Liberia también ha negado que el acuerdo sea un intercambio directo por beneficios económicos o diplomáticos. Sin embargo, Reuters informó que Estados Unidos ha destinado 5 millones de dólares para apoyar la gestión migratoria de Liberia dentro del programa.

La estrategia de Trump para las deportaciones a terceros países

El acuerdo forma parte de la estrategia de la Administración Trump para ampliar las llamadas deportaciones a terceros países, que permiten trasladar a determinados extranjeros a naciones distintas de sus países de origen cuando existen impedimentos legales para devolverlos directamente.

Algunos de estos migrantes cuentan con órdenes judiciales que impiden su retorno a sus países debido al riesgo de sufrir torturas, persecución u otros abusos. Reuters señala que Washington ha buscado acuerdos similares con varios países africanos, entre ellos Sierra Leona, Ghana, Camerún, Guinea Ecuatorial, República Centroafricana y República Democrática del Congo.

La Casa Blanca ha defendido esta política como parte de su ofensiva migratoria y destacó recientemente que la Administración obtuvo respaldo judicial para continuar con su programa de deportaciones a "terceros países seguros".