Muerte de Hayden Panettiere: la DEA colabora en la investigación mientras la autopsia no halla señales de trauma

Publicado por Emmanuel Alejandro Rondón 19 de agosto, 2026

La Administración para el Control de Drogas (DEA) se sumó a la investigación sobre la muerte de la actriz Hayden Panettiere, según reportó TMZ este miércoles. El medio indicó que agentes de la agencia federal están colaborando en las pesquisas paralelas que ya se encontraban en curso tras el fallecimiento de la actriz.

Panettiere murió el domingo a los 36 años. Fue hallada inconsciente y en paro cardíaco en un apartamento de Greenville, Carolina del Sur. Los esfuerzos de reanimación no dieron resultado y la actriz de "Nashville" y "Remember the Titans" fue declarada muerta en el lugar.

Fox News Digital confirmó que los resultados preliminares de la autopsia no arrojaron señales de trauma que hayan contribuido a su muerte.

Según un reporte policial al que tuvo acceso el medio, la pareja intermitente de Panettiere, Brian Hickerson, y su hermano Zach llamaron al 911 tras encontrarla inconsciente. Hickerson entregó luego a las autoridades una bolsa con medicamentos que, según dijo, la actriz habría estado tomando. Las autoridades ejecutaron una orden de allanamiento en la vivienda, y el miércoles realizaron una visita de control en una residencia de Carolina del Sur vinculada a los hermanos Hickerson, aunque nadie atendió la puerta.

La muerte de Panettiere llegó apenas semanas después de que la actriz hablara abiertamente sobre su historial de adicción y las decisiones que tomó mientras buscaba ayuda. La neoyorquina comenzó a actuar de niña, con un papel en la telenovela "One Life to Live" a los 4 años, y más adelante compartió pantalla con Denzel Washington en "Remember the Titans", antes de consolidarse con su papel de Claire Bennet en "Heroes". Luego interpretó a la cantante Juliette Barnes en "Nashville", personaje que le valió dos nominaciones al Globo de Oro.

En una entrevista con People en 2022, Panettiere relató que comenzó a tomar "pastillas de la felicidad" a los 15 años antes de sus entrevistas, y que con el tiempo empezó a beber y a consumir opioides conforme su carrera despegaba. También abordó parte de esa etapa en sus memorias, "This Is Me: A Reckoning", y el mes pasado había hablado con Fox News Digital sobre su decisión de dejar que su hija, Kaya, viviera en Europa junto a su padre, el excampeón de boxeo Wladimir Klitschko, tras concluir que disputarle la custodia terminaría afectando a la niña.

Semanas antes de morir, Panettiere grabó una de sus últimas apariciones públicas junto a PETA, organización con la que colaboró para pedir el fin del cautiverio de delfines en parques marinos. La organización difundió el video como homenaje tras su muerte.

Panettiere es sobrevivida por su hija, Kaya.