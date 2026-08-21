Muere a los 92 años Nancy Kissinger, esposa de Henry Kissinger

Henry Kissinger y su esposa Nancy llegan a la Casa Blanca para asistir a una cena de Estado. AFP .

Publicado por Misty Severi 21 de agosto, 2026

Nancy Kissinger, esposa del difunto secretario de Estado Henry Kissinger, falleció el jueves en su domicilio de South Kent, Connecticut, a la edad de 92 años.

Nancy Kissinger, conocida por ser una firme defensora y protectora de su marido, nunca fue reconocida oficialmente como diplomática estadounidense, pero alcanzó gran notoriedad a nivel mundial gracias a su marido, quien ocupó el cargo de secretario de Estado durante las Administraciones de Nixon y Ford.

"Nancy Kissinger fue una fuente inagotable de ideas y reflexiones que puso en práctica a lo largo de toda su vida en el ámbito gubernamental y filantrópico - y como la asesora más valiosa y de mayor confianza de Henry", afirmó el exalcalde de Nueva York Mike Bloomberg publicó en X.

"Era la diplomática por excelencia —tan sabia como discreta— y sé lo mucho que Henry la admiraba y la quería", continuó. "Diana y yo tuvimos la suerte de poder considerarla una querida amiga, y de ser testigos de su extraordinaria relación a lo largo de las décadas. La echaremos mucho de menos".

La señora Kissinger era especialista en política exterior de la Comisión sobre Decisiones Críticas para los Estadounidenses, una iniciativa del exgobernador de Nueva York Nelson Rockefeller, quien presentó a la pareja en Harvard, según el New York Times.

Su fallecimiento se produce casi tres años después de la muerte de su marido, en 2023. Le sobreviven sus dos hijastros, su hijastra Elizabeth Kissinger y su hijastro David Kissinger, así como cinco nietastros.

Su fallecimiento lo confirmó la familia.

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