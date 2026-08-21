“Nadie sabe quién está al mando”: Trump asegura que la destrucción del Ejército iraní dificulta un acuerdo con Teherán

Publicado por Luis Francisco Orozco 21 de agosto, 2026

El presidente Donald Trump afirmó este jueves que la destrucción de la infraestructura militar de Irán y la muerte de buena parte de su liderazgo han complicado los esfuerzos de su administración para alcanzar un acuerdo con el régimen teocrático, aunque sostuvo que Estados Unidos está “haciéndolo muy bien” en su enfrentamiento con Teherán. “Estamos haciéndolo muy bien con Irán”, dijo Trump a su exabogado Michael Cohen en el extracto de la entrevista en su programa de radio de 77 WABC, la cual será publicada completa el próximo domingo.

Asimismo, el mandatario republicano reiteró que impedir que Irán adquiera un arma nuclear sigue siendo el objetivo central de la campaña estadounidense contra Teherán, al comentar: “Creo que el público ve lo que estamos haciendo porque Irán nunca puede tener un arma nuclear. Tenemos que hacer un viaje a Oriente Medio porque no podemos permitir que Irán tenga un arma nuclear”.

Al momento de detallar la manera en que la pérdida de altos funcionarios ha terminado siendo factores que dificultan las negociaciones, Trump explicó: “La Armada ha desaparecido, la Fuerza Aérea ha desaparecido, el liderazgo ha desaparecido. Parte del problema es que han desaparecido muchos de los líderes. No es fácil llegar a un acuerdo. Nadie sabe quién está al mando”. De igual forma, el presidente describió al liderazgo iraní como “loco” y destacó el papel de los bombarderos B-2 en la campaña militar estadounidense, atribuyendo a su utilización la prevención de lo que describió como un ataque potencialmente devastador contra Israel y el resto de la región. “Habrían borrado a Israel. Habrían borrado Oriente Medio”, añadió.

Las palabras de Trump tuvieron lugar un día después de que anunciara una nueva arremetida económica contra Irán, en la que también advirtió que cualquier nación que permita que sus instituciones financieras, empresas o entidades gubernamentales ayuden al régimen de Teherán enfrentará “tremendas consecuencias económicas”. El mandatario realizó el anuncio a través de una publicación en Truth Social, en la que afirmó que Irán ha desaprovechado las oportunidades que su administración le ha ofrecido para alcanzar un acuerdo y que, por ese motivo, Estados Unidos iniciará una campaña de “guerra económica y aislamiento” sin precedentes.