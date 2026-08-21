Alaska: ocho muertos en un accidente de avión en una instalación remota de la Fuerza Aérea

Publicado por Carlos Dominguez 21 de agosto, 2026

Un avión de contrato civil se estrelló el jueves en el aeropuerto de la estación de radar de largo alcance de Cape Newenham, en el extremo suroeste de Alaska, y causó la muerte de las ocho personas que viajaban a bordo, informó el Comando de Alaska.

Los rescatistas que consiguieron aterrizar cerca del lugar del impacto confirmaron que no había supervivientes. El comunicado no aclaró qué misión cumplían los ocupantes en esa instalación remota, dedicada al seguimiento de aeronaves que operan en el espacio aéreo de Alaska.

El mando lamenta una "pérdida devastadora"

Según informó AFP, el Comando de Alaska abrió una investigación y anunció que dará a conocer los nombres de las víctimas una vez que se haya notificado a sus familias.

El teniente general Robert Davis, jefe del Mando de Alaska, declaró: "Esta es una pérdida devastadora para nuestra familia militar y para las comunidades a las que servimos". Añadió: "Estas personas eran profesionales comprometidos que llevaban a cabo una misión vital en un entorno muy exigente".

La estación de Cape Newenham forma parte de la red de vigilancia aérea estadounidense en una de las zonas más aisladas y de clima más duro del estado.