Así viajan los hispanos en EEUU: descubre cuál es el destino que prefieren por encima de Miami y Nueva York

Un padre y su hijo, durante la Hispanic Parade de NJAFP

Publicado por Carlos Dominguez 6 de agosto, 2026

Durante años, Miami y Nueva York han ocupado un lugar destacado entre los destinos asociados al turismo hispano en Estados Unidos. Sin embargo, según el Informe de Viajeros Latinos e Hispanos en EEUU de Airbnb, Las Vegas fue el destino que más deseaban visitar los viajeros latinos e hispanos encuestados.

El informe no mide todos los viajes realizados ni todas las reservas de los hispanos residentes en Estados Unidos. Sus resultados proceden de una encuesta a adultos de origen hispano que viajaban por ocio al menos una vez al año y de datos internos de usuarios de Airbnb que seleccionaron el español como idioma principal.

Por qué Las Vegas lidera la encuesta

Según Airbnb, el 46% de los participantes señaló Las Vegas como el destino que más deseaba visitar en 2025. La cifra mide una intención de viaje, no el número de visitas efectivamente realizadas ni el volumen total de reservas.

Las preferencias también variaron según el lugar de residencia. Nueva York ocupó el primer lugar entre los encuestados de Chicago, Los Ángeles y San Diego, mientras que Las Vegas lideró en mercados como Miami y Houston.

La importancia de Las Vegas ya no se limita a los casinos. La ciudad ofrece espectáculos, residencias artísticas, hoteles temáticos, atracciones para distintas edades, gastronomía variada y excursiones cercanas. El informe de Airbnb menciona la presencia de artistas como Christina Aguilera y Los Bukis, cuya residencia fue presentada como la primera residencia en español de Las Vegas.

La ciudad también cuenta con buena conectividad aérea desde la mayoría de las ciudades estadounidenses.

El viajero hispano viaja en familia y busca espacio El 74 % de los viajeros latinos e hispanos viaja con su familia extendida ( frente al 65 % de los no hispanos ).

de los viajeros latinos e hispanos viaja con su familia extendida ( ). El 61% señala visitar a familiares como su principal razón para viajar.

señala visitar a familiares como su principal razón para viajar. El 54 % considera Airbnb o alquileres a corto plazo para sus viajes de ocio (frente al 42 % del resto de viajeros).

considera Airbnb o alquileres a corto plazo para sus viajes de ocio (frente al del resto de viajeros). El 50% de las reservas realizadas por huéspedes estadounidenses que seleccionaron el español como idioma principal correspondió a viajes en grupo, frente al 40% de las reservas del resto de los huéspedes estadounidenses. Estos datos sugieren que muchos viajeros latinos e hispanos valoran los espacios amplios para compartir con familiares y amigos, cocinar juntos y alojar a varias generaciones. Estos datos sugieren que muchos viajeros latinos e hispanos valoran los espacios amplios

Otros destinos en tendencia

Además de Las Vegas, el informe identifica Myrtle Beach, Austin y Phoenix como las ciudades con mayor crecimiento en noches reservadas por usuarios estadounidenses de Airbnb que seleccionaron el español como idioma principal, en comparación con 2022.

Myrtle Beach combina playas y entretenimiento; Austin destaca por su oferta cultural y musical, mientras que Phoenix ofrece un clima cálido durante buena parte del año.

Interés por América Latina

El informe también muestra un interés significativo por viajar a América Latina. El 74% de los viajeros latinos e hispanos encuestados afirmó que la cultura del destino era importante para sus decisiones de viaje, mientras que el 76% expresó interés en viajar a América Latina para conectar con su cultura.

Los datos de Airbnb indican que el 38% de los huéspedes estadounidenses que seleccionaron el español como idioma principal viajó a América Latina en 2023. Según la plataforma, esta proporción fue casi cinco veces superior a la del resto de los viajeros estadounidenses.

Entre las ciudades latinoamericanas con mayor crecimiento de noches reservadas por este grupo figuraron Florianópolis, Brasil; Sabaneta, Colombia, y San Salvador, El Salvador. Estas fueron las ciudades con mayor crecimiento dentro de esa categoría de usuarios, no necesariamente las ciudades latinoamericanas más visitadas en términos absolutos.

Los datos reflejan una doble dinámica: por un lado, la búsqueda de destinos nacionales adecuados para viajes familiares y de grupo; por otro, el interés por reconectar con la cultura y los vínculos familiares de América Latina.