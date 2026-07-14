Un estudio alerta sobre el aumento de la demencia en América Latina en las últimas dos décadas

Publicado por Diane Hernández 14 de julio, 2026

Un estudio liderado por investigadores de la Facultad de Medicina de la Universidad de Washington en San Luis reveló que la demencia aumentó de manera significativa en varios países de América Latina y el Caribe durante las últimas dos décadas, una tendencia que contrasta con la observada en Estados Unidos y otras naciones de altos ingresos, donde la prevalencia de esta enfermedad se ha mantenido estable o incluso ha disminuido.

La investigación, publicada el 13 de julio en la revista científica JAMA Neurology, es la primera en aportar evidencia directa sobre cómo ha evolucionado la demencia en distintas poblaciones latinoamericanas a partir de datos recolectados durante casi 20 años.

Los países donde más aumentó la demencia

El equipo de investigación analizó información de 16.950 personas de 65 años o más residentes en México, Perú, Puerto Rico, Cuba y República Dominicana. Los datos fueron obtenidos en dos grandes relevamientos poblacionales: el primero entre 2003 y 2006 y el segundo entre 2016 y 2020.

Los resultados muestran que la prevalencia general de la demencia pasó de 10,6% a 16,9%.

Por país, los incrementos más importantes fueron:

México: de 9,6% a 14,5%.

Perú: de 7,6% a 11,7%.

Puerto Rico: de 10,7% a 15,7%.

En cambio, Cuba y República Dominicana mantuvieron cifras relativamente estables durante el período analizado.

Un contraste con Estados Unidos

Según los investigadores, mientras que en países de altos ingresos —como Estados Unidos— la prevalencia de la demencia ha dejado de crecer gracias a mejoras en la educación, el control de enfermedades cardiovasculares y metabólicas y la adopción de estilos de vida más saludables, esa misma tendencia no se está observando en buena parte de América Latina.

"Durante décadas, casi todo lo que sabíamos sobre la evolución de la demencia provenía de países ricos fuera de Latinoamérica", explicó el doctor Jorge Llibre-Guerra, primer autor del estudio y profesor adjunto de Neurología en la Universidad de Washington en San Luis.

"Nuestros hallazgos muestran que esos avances no están llegando por igual a todas las poblaciones y que la carga de la demencia está profundamente influenciada por las condiciones sociales y de vida", señaló.

Cómo se realizó la investigación

El estudio utilizó datos del Grupo de Investigación sobre la Demencia 10/66, un proyecto internacional diseñado para estudiar la enfermedad en países de ingresos bajos y medios.

A diferencia de otros trabajos basados únicamente en registros hospitalarios, los investigadores realizaron visitas casa por casa, entrevistando a adultos mayores que aceptaron participar. El diagnóstico se estableció mediante pruebas cognitivas, entrevistas clínicas y evaluaciones realizadas junto a familiares o personas cercanas, utilizando un método validado para diferentes contextos culturales y niveles educativos.

Más allá de la diabetes y la obesidad Los investigadores ajustaron los resultados considerando factores como la edad, el nivel educativo, la diabetes, la obesidad y otros riesgos conocidos.

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​Sin embargo, en México y Puerto Rico el aumento de la demencia continuó siendo significativo incluso después de esos ajustes.

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​Esto sugiere que otros factores, como la pobreza, las desigualdades sociales, las dificultades para acceder a los sistemas de salud o determinantes ambientales, podrían estar desempeñando un papel importante en el incremento del riesgo.

Una carga mayor de la estimada

Al proyectar los resultados a nivel nacional, los investigadores estiman que actualmente viven con demencia aproximadamente:

1,2 millones de personas en México.

416.800 en Perú.

133.200 en Cuba.

111.200 en República Dominicana.

100.400 en Puerto Rico.

Los autores sostienen que estas cifras son superiores a las estimaciones previas, basadas principalmente en modelos estadísticos, lo que indica que la carga real de la enfermedad en la región podría haber sido subestimada durante años.

El llamado de los especialistas

Los investigadores consideran que los resultados evidencian la necesidad de reforzar las políticas de prevención, mejorar los sistemas de vigilancia epidemiológica e invertir en servicios de atención para una población que envejece rápidamente.

También destacan que existen factores de riesgo modificables que pueden ayudar a reducir la probabilidad de desarrollar demencia, entre ellos mantener actividad física regular, controlar la presión arterial y la glucosa, evitar el tabaquismo y favorecer una vida social activa.

Además, plantean la necesidad de ampliar este tipo de investigaciones a otros países de la región, como Brasil, Argentina y Chile, para conocer si presentan una evolución similar.