El fichaje que cambia la historia: Yan Diomandé, nuevo futbolista del Real Madrid

El futbolista del Real Madrid Yan Diomandé, en su etapa en el RB Leipzig NurPhoto via AFP .

Publicado por Alejandro Baños 6 de agosto, 2026

Tras varias semanas de negociaciones, finalmente ya es oficial. El Real Madrid anunció este jueves la incorporación del joven futbolista costamarfileño Yan Diomandé, procedente del equipo alemán RB Leipzig. Quedará ligado a su nuevo equipo las próximas siete temporadas.

A través de un comunicado, el Real Madrid informó de que llegó a un acuerdo con el RB Leipzig para el traspaso de Diomandé. Jugará de blanco hasta el 30 de junio de 2033.

El fichaje más caro de la historia del Real Madrid

El club por el momento no ha desvelado la cifra que ha pagado al conjunto alemán para hacerse con los servicios el futbolista. Sin embargo, periódicos deportivos españoles como MARCA informan de que el Real Madrid ha pagado en torno a 144 millones de dólares (125 millones de euros) por Diomandé. Si se cumplen una serie de objetivos pactados, esa cantidad podría ascender a unos 160 millones de dólares (140 millones de euros).

De confirmarse el valor de este traspaso, Diomandé se convertiría en el fichaje más caro de la historia del Real Madrid. Hasta la fecha, el futbolista por el que más dinero abonó el equipo es el inglés Jude Bellingham, actualmente en el plantel.

Diomandé se convirtió en la séptima incorporación del Real Madrid en esta ventana, tras los portugueses Jose Mourinho —nuevo técnico— y Bernardo Silva, los españoles Marc Cucurella y Carlos Espí, el francés Ibrahima Konaté y el neerlandés Denzel Dumfries.