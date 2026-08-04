Utah: el ICE emite una orden contra un inmigrante haitiano acusado de atacar sexualmente a dos mujeres

Publicado por Diane Hernández 4 de agosto, 2026

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra un ciudadano haitiano acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en Utah, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

El acusado fue identificado como Moise Sainteran, quien fue arrestado el 1 de agosto por la Policía de Salt Lake City.

Según el comunicado oficial, dos mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente en el apartamento del sospechoso.

La primera declaró que, después de salir a varios bares durante la noche del 17 de julio, regresó con Sainteran a su apartamento en la madrugada del día siguiente, donde presuntamente ocurrió la agresión.

La segunda denunciante aseguró que se quedó dormida en el apartamento el 1 de agosto y despertó mientras estaba siendo atacada.

Enfrenta varios cargos por delitos sexuales

Sainteran enfrenta dos cargos de violación y abuso sexual con uso de fuerza, además de acusaciones por violación con objeto, agresión sexual agravada y sodomía forzada, de acuerdo con el DHS.

El 2 de agosto, ICE emitió una orden de detención dirigida a la cárcel del condado de Salt Lake para solicitar que el acusado no sea liberado y pueda ser transferido posteriormente a custodia migratoria.

“ICE solicita a las autoridades del condado de Salt Lake que no liberen a este delincuente y que lo entreguen a la custodia de ICE para que podamos deportarlo”, declaró un portavoz del DHS.