Utah: el ICE emite una orden contra un inmigrante haitiano acusado de atacar sexualmente a dos mujeres
Moise Sainteran enfrenta varios cargos por presuntos delitos sexuales. El DHS aseguró que ingresó a Estados Unidos mediante un programa de permiso humanitario para ciudadanos haitianos.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) emitió una orden de detención migratoria contra un ciudadano haitiano acusado de agredir sexualmente a dos mujeres en Utah, informó este martes el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
El acusado fue identificado como Moise Sainteran, quien fue arrestado el 1 de agosto por la Policía de Salt Lake City.
Según el comunicado oficial, dos mujeres denunciaron haber sido agredidas sexualmente en el apartamento del sospechoso.
La primera declaró que, después de salir a varios bares durante la noche del 17 de julio, regresó con Sainteran a su apartamento en la madrugada del día siguiente, donde presuntamente ocurrió la agresión.
La segunda denunciante aseguró que se quedó dormida en el apartamento el 1 de agosto y despertó mientras estaba siendo atacada.
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Enfrenta varios cargos por delitos sexuales
Sainteran enfrenta dos cargos de violación y abuso sexual con uso de fuerza, además de acusaciones por violación con objeto, agresión sexual agravada y sodomía forzada, de acuerdo con el DHS.
El 2 de agosto, ICE emitió una orden de detención dirigida a la cárcel del condado de Salt Lake para solicitar que el acusado no sea liberado y pueda ser transferido posteriormente a custodia migratoria.
“ICE solicita a las autoridades del condado de Salt Lake que no liberen a este delincuente y que lo entreguen a la custodia de ICE para que podamos deportarlo”, declaró un portavoz del DHS.
Ingresó mediante un programa de permiso humanitario
El permiso le autorizaba a permanecer en el país hasta junio de 2025. También recibió autorización de trabajo en diciembre de 2023.
El DHS afirmó que el programa fue cancelado por la Administración Trump el 24 de abril de 2025 y que Sainteran permaneció posteriormente en el país sin autorización legal.