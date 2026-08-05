¿Qué pasó con Perez Hilton? Última hora de su estado de salud e informe policial tras su incidente en un directo de Tiktok

Publicado por Carlos Dominguez 5 de agosto, 2026

El bloguero y personalidad mediática Perez Hilton (Mario Armando Lavandeira Jr.), de 48 años, se encuentra recuperándose en un hospital de Miami tras un incidente ocurrido la noche de este martes. Según el informe oficial de la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade, fue "recuperado de forma segura" y trasladado por los servicios de emergencia para recibir atención médica.

Conocido por su blog de cotilleos lanzado en 2004, Hilton se convirtió en una de las figuras más polémicas y visibles de la prensa rosa digital. También ha participado en reality shows y mantiene una presencia activa en redes sociales. Es padre de tres hijos.

¿Qué ocurrió?

Durante una transmisión en directo en TikTok desde su domicilio en Miami, varios espectadores alertaron a las autoridades al observar un comportamiento preocupante. La policía recibió múltiples llamadas reportando que una persona estaba transmitiendo en vivo actos de autolesión.

Los agentes se desplazaron al lugar, hablaron con familiares que se encontraban en el exterior y confirmaron que Hilton estaba solo en el interior de la vivienda. Optaron por una estrategia de desescalada: se retiraron tácticamente mientras mantenían el seguimiento de la situación, priorizando la comunicación y la reducción de riesgos.

Posteriormente, el Miami-Dade Fire Rescue lo trasladó a un hospital local, donde continúa recibiendo atención médica. La Unidad de Respuesta a Crisis y profesionales de salud mental acreditados permanecieron en el lugar ofreciendo apoyo y recursos a la familia.

Su cuenta de TikTok fue suspendida poco después del incidente.

Declaración de sus representantes

Los representantes de Hilton, Dante Rusciolelli y Rebekah Kochan, co-CEOs de Golden Artists Entertainment, dijeron a Page Six en un comunicado que "están al tanto del contenido preocupante que circula en internet" relacionado con su cliente.

"En este momento no hemos podido establecer contacto directo con él, a pesar de nuestros esfuerzos continuos por comunicarnos con él", añadieron.

"Nuestra principal preocupación es la salud y el bienestar de Perez, así como el bienestar de su familia. Hasta contar con información confirmada, no especularemos ni haremos más comentarios".

Rusciolelli y Kochan dijeron que agradecen la preocupación de todos y piden al público que respete la privacidad de Hilton en este momento.